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Снежана Бабкина показала, как выглядит с новой прической

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Снежана Бабкина опубликовала фото, на котором позирует в непривычном образе.
Снежана Бабкина показала новую прическу
Снежана Бабкина показала новую прическу
instagram.com/snezhana_babkina

Сергей Бабкин в преддверии Пасхи сменил образ – певец сбрил бороду. А теперь и его супруга Снежана решила поэкспериментировать с имиджем и примерила новую прическу.

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Так, на своей странице в Instagram Снежана Бабкина поделилась фото, на котором позирует с новой прической – каре. Как оказалось, Снежана давно мечтала остричь свои длинные волосы, но пока не готова к такому серьезному шагу. На снимке Снежана предстала перед поклонниками в парике:

Снежана Бабкина фото
Снежана Бабкина фото
instagram.com/snezhana_babkina
Фото Снежаны Бабкиной
Фото Снежаны Бабкиной
instagram.com/snezhana_babkina

С приходом весны я мечтаю о причёске каре... И так уже лет 10. За зиму устаю от постоянной гульки, так как хвост или распущенные сильно путаются и электризуются от одежды. Летом снова гулька (дулька), так как очень жарко. Наступает весна, я прихожу к своему мастеру и говорю: «Хочу каре!». А она мне: «О! Это мы уже слышали. Знаем-знаем. Ничего нового».

И, конечно, никто мне его не стрижёт.

Но это только слова. Пока я не готова к таким переменам. На самом деле, я очень люблю свои волосы. Чувствую и знаю, что СИЛА МУЖЧИНЫ В ВОЛОСАХ ЕГО ЖЕНЩИНЫ!!! Поэтому я не имею права их обрезать. Потому так верю в это!!! Вчера утром зашли на студию, и, о, радость! Парик! Каре! Конечно, надо быстрее мерять! Собрали волосы, надели. И вот оно - Счастье!

Отметим, Снежана также обратилась к своим подписчикам и призвала не писать чушь относительно ее «силиконовых» губ:

И будьте взрослее, не реагируйте сиюминутно на то, что вы видите. Присмотритесь, подумайте, прежде чем писать чушь. А кто пишет это осознанно, получая от этого удовольствие, будет заблокирован, так как нечего вам тут делать.

Напомним, Сергей Бабкин рассказал о своих экспериментах со стилем. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Снежана Бабкина, новая прическа, новый имидж, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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