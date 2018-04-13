Оля Полякова поговорила на тему измен

Оля Полякова об изменах: «Я стабильна уже 13 лет!».

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Уже сегодня в войне не на логику, а на интуицию в эфире Нового канала сойдутся две суперженщины – суперблондинка Оля Полякова и супербрюнетка DJ Nana (Анастасия Кумейко). Девушкам предстоит отгадать 15 незнакомцев. Одним из них будет «Тот, кто «палит» на измене». На съемках программы во время обсуждения этой категории выяснилось много интересного.

Сергей Притула не упустил возможности поинтересоваться:

Скажіть, Олю, ви кого-небудь палили?

Полякова быстро сориентировалась:

Я не курю!

Ведущий не сдавался:

А на зраді?

Оля перешла на украинский:

Та ні. Я стабільна вже 13 років.

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Но когда девушки отгадали незнакомца (а им оказался частный детектив), Оля Полякова не упустила возможности задать ему миллиард вопросов. Как часто к нему обращаются при подозрении в супружеской неверности? Как часто заказчики оказываются правы? И сколько вообще нынче стоят услуги детективов?

Сыщик рассказал:

Подозрения в измене – всего 10 % от всех моих заказов. И примерно 70% процентов подозрений подтверждается. Час моей работы стоит 30 долларов. Самое быстрое дело о супружеской неверности я раскрыл за четыре часа.

Если вы думаете, что частные детективы сидят в засадах и щелкают фотоаппаратами, то вы сильно ошибаетесь. В век интернета проверки на неверность совсем другие:

Чаще всего дело заканчивается консультацией. А иногда – проверкой на полиграфе. Но это, конечно, крайняя мера. Хотя если человек хочет доказать свою правоту и невиновность, он пойдет и на это. Но как после такого будут развиваться отношения пары – другой вопрос. А вот метод слежки я применяю очень редко. В нынешние времена достаточно просто уметь пользоваться соцсетями. И подозреваемые сами все расскажут. Главное – уметь спрашивать.

В общем, в сегодняшнем выпуске «СуперИнтуиции» будет, на что и на кого посмотреть. Не забудьте включить Новый канал в 19:00!

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