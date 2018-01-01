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Букмекеры сообщили, какое место MELOVIN займет в полуфинале конкурса Евровидение 2018

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Попадет ли участник от Украины MELOVIN в финал конкурса Евровидение 2018?
Прогнозы букмекеров на Евровидение 2018
Прогнозы букмекеров на Евровидение 2018
пресс-служба

На конкурсе Евровидение 2018 Украину представит певец MELOVIN. Артист уже готовит ролик для конкурса и своей выступление в Португалии. 

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А пока, традиционно, букмекеры определяют исход событий конкурса. На официальном сайте конкурса Евровидение 2018 появились букмекерские ставки на результаты второго полуфинала.

Отметим, MELOVIN будет выступать последний во втором полуфинале конкурса Евровидение 2018.

Согласно ставкам букмекеров, MELOVIN войдет в тройку лидеров. И сможет представить Украину в финале.

 

Таблица прогнозов букмекеров
Таблица прогнозов букмекеров
https://eurovision.tv/

 

Отметим, второе место в рейтинговой таблице оказалась Австралия, а на первом – Швеция.

Напомним, что Настя Каменских презентовала песню на украинском языке. Певица NK в рамках «Вечора прем’єр з Катериною Осадчою» представила новый трек

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Теги: MELOVIN, melovin евровидение 2018, ставки букмекеров, евровидение 2018
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Источник: ivona bigmir)net

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