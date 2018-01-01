Букмекеры сообщили, какое место MELOVIN займет в полуфинале конкурса Евровидение 2018

Попадет ли участник от Украины MELOVIN в финал конкурса Евровидение 2018?

На конкурсе Евровидение 2018 Украину представит певец MELOVIN. Артист уже готовит ролик для конкурса и своей выступление в Португалии.

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А пока, традиционно, букмекеры определяют исход событий конкурса. На официальном сайте конкурса Евровидение 2018 появились букмекерские ставки на результаты второго полуфинала.

Отметим, MELOVIN будет выступать последний во втором полуфинале конкурса Евровидение 2018.

Согласно ставкам букмекеров, MELOVIN войдет в тройку лидеров. И сможет представить Украину в финале.

Таблица прогнозов букмекеров https://eurovision.tv/

Отметим, второе место в рейтинговой таблице оказалась Австралия, а на первом – Швеция.

Напомним, что Настя Каменских презентовала песню на украинском языке. Певица NK в рамках «Вечора прем’єр з Катериною Осадчою» представила новый трек.