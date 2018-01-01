Финал Нацотбора: на Евровидении Украину представит MELOVIN

MELOVIN получил наибольшее количество зрительских голосов и высокие оценки жюри.

В результате первого и второго эфиров Нацотбора на Евровидение 2018 в финал прошли 6 артистов: The Erised, LAUD, TAYANNA, VILNA, MELOVIN, KADNAY.

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Финал Нацотбора на Евровидение 2018 состоялся 24 февраля, а победителем стал MELOVIN с песней "Under The Ladder", который уже второй раз принимал участие в конкурсе. MELOVIN получил высокие оценки жюри и наибольшее количество зрительских голосов и будет представлять Украину на Евровидении 2018.

Смотрите видео выступления MELOVIN в финале Нацотбора на Евровидение 2018:

Отметим, в этом году Евровидение состоится в Лиссабоне, Португалия.

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