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Иван Дорн снял клип в Африке (видео)

Комментариев: 2
Украинский певец презентовал клип на композицию «Afrika», который снимали в Уганде .
Иван Дорн
Иван Дорн
Igor Klepnev

Украинский певец, Dj и продюсер Иван Дорн воплотил в жизнь дух танцевальных ритмов Африки в новом видео. Музыкант презентовал клип на песню «Afrika» из своего третьего альбома «OTD». 

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Смотреть клип Ивана Дорна «Afrika»

Известно, что режиссером видео выступил Айсултан Сеитов, ранее снявший для Дорна клип «Collaba». В съемках также приняли участие танцоры угандийской студии Masaka Kids Africana. 

«Afrika» – это яркий ритм, который погружается глубоко в душу. Перкуссия, вокал, которые передают творческие и культурные силы континента. Видео захватывает бешеной энергией мелодии и места, – пишет о клипе украинца Billboard. 

Напомним, что ранее Макс Барских презентовал клип на композицию «Сделай громче» где предстал в необычном образе.  

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Теги: шоу-биз, Иван Дорн, Африка, клип
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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lusyika    07.04.2018, 17:49
Оценка:  0
lusyika
Маю надію, що воно на пальмі знімалось у звичному середовищі!!!
z-u-b    07.04.2018, 17:17
Оценка:  +1
z-u-b
дорн?а хто це?
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