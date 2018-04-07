Иван Дорн снял клип в Африке (видео)

Украинский певец презентовал клип на композицию «Afrika», который снимали в Уганде .

Украинский певец, Dj и продюсер Иван Дорн воплотил в жизнь дух танцевальных ритмов Африки в новом видео. Музыкант презентовал клип на песню «Afrika» из своего третьего альбома «OTD».

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Смотреть клип Ивана Дорна «Afrika»

Известно, что режиссером видео выступил Айсултан Сеитов, ранее снявший для Дорна клип «Collaba». В съемках также приняли участие танцоры угандийской студии Masaka Kids Africana.

«Afrika» – это яркий ритм, который погружается глубоко в душу. Перкуссия, вокал, которые передают творческие и культурные силы континента. Видео захватывает бешеной энергией мелодии и места, – пишет о клипе украинца Billboard.

Напомним, что ранее Макс Барских презентовал клип на композицию «Сделай громче» где предстал в необычном образе.