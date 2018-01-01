Евровидение-2018: MELOVIN готовится снимать визитку для конкурса в Португалии

Украинский артист выступит 10 мая во втором полуфинале Евровидения в Лиссабоне.

MELOVIN, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018, вчера прибыл в Португалию. Об этом сообщается на официальной украинской странице конкурса в Facebook.

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«Украинский конкурсант на Евровидении-2018 MELOVIN прибыл в Португалию на съемки своей визитки», − говорится в сообщении.

Напомним, в этом году конкурс Евровидение пройдет в Лиссабоне. Полуфиналы запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая. MELOVIN выступит во втором полуфинале под номером 18.

Ранее мы писали, что на официальном YouTube-канале Евровидения появилось видео, в котором собраны яркие эпизоды международного конкурса за последние несколько лет. Посмотреть его можно здесь.