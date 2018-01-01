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Евровидение-2018: MELOVIN готовится снимать визитку для конкурса в Португалии

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Украинский артист выступит 10 мая во втором полуфинале Евровидения в Лиссабоне.
MELOVIN готовится снимать визитку для конкурса в Португалии
MELOVIN готовится снимать визитку для конкурса в Португалии
facebook.com/eurovision.evrobachennya/

MELOVIN, который представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018, вчера прибыл в Португалию. Об этом сообщается на официальной украинской странице конкурса в Facebook

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«Украинский конкурсант на Евровидении-2018 MELOVIN прибыл в Португалию на съемки своей визитки», − говорится в сообщении.  

Напомним, в этом году конкурс Евровидение пройдет в Лиссабоне. Полуфиналы запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая. MELOVIN выступит во втором полуфинале под номером 18. 

Ранее мы писали, что на официальном YouTube-канале Евровидения появилось видео, в котором собраны яркие эпизоды международного конкурса за последние несколько лет. Посмотреть его можно здесь.

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Теги: Евровидеие-2018, MELOVIN, melovin евровидение 2018
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