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«Тримай»: Настя Каменских презентовала песню на украинском языке

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Певица NK в рамках «Вечора прем’єр з Катериною Осадчою» представила новый трек.
Настя Каменских спела на украинском (видео)
Настя Каменских спела на украинском (видео)
instagram.com/kamenskux​

Настя Каменских, которая в 2017 году сообщила о старте сольной карьеры, уже показала хороший результат: ее видеоработы на песни «Дай мне» и «Моя ночь» просмотрели более 3 млн и 12 млн раз соответственно.

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На днях NK представила свой первый трек на украинском языке «Тримай». Презентация состоялась в рамках шоу «Вечір прем’єр з Катериною Осадчою»:

К слову, многие поклонники в комментариях к YouTube-видео, на котором Настя Каменских исполняет песню «Тримай», предположили, что трек певица посвятила Потапу, с которым ей неоднократно приписывали роман.

Напомним, Джамала показала, как выглядит после родов. Снимок, на котором певица позирует без макияжа, смотрите по ссылке.

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Теги: настя каменских nk, Настя Каменских, новая песня, видео, премьера
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  10.04.2018, 12:02
Оценка:  0
pусский
Хочу смотреть, как она серет и драчить на это действо, бля!
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