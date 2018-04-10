«Тримай»: Настя Каменских презентовала песню на украинском языке

Певица NK в рамках «Вечора прем’єр з Катериною Осадчою» представила новый трек.

Настя Каменских, которая в 2017 году сообщила о старте сольной карьеры, уже показала хороший результат: ее видеоработы на песни «Дай мне» и «Моя ночь» просмотрели более 3 млн и 12 млн раз соответственно.

Читайте также: Регина Тодоренко анонсировала новый хит

На днях NK представила свой первый трек на украинском языке «Тримай». Презентация состоялась в рамках шоу «Вечір прем’єр з Катериною Осадчою»:

​

К слову, многие поклонники в комментариях к YouTube-видео, на котором Настя Каменских исполняет песню «Тримай», предположили, что трек певица посвятила Потапу, с которым ей неоднократно приписывали роман.

Напомним, Джамала показала, как выглядит после родов. Снимок, на котором певица позирует без макияжа, смотрите по ссылке.