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Ирина Федишин показала свою новую квартиру в Киеве

Комментариев: 2
Певица Ирина Федишин с мужем и детьми живет во Львове.
Ирина Федишин показала свою новую квартиру в Киеве
Ирина Федишин показала свою новую квартиру в Киеве
пресс-служба 1+1

Украинская певица Ирина Федишин со всей своей семьей живет во Львове. Но после недавнего участия в шоу «Голос країни 8» Федишин с супругом решили купить квартиру в Киеве.

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Как отмечает Ирина Федишин в интервью Катерине Осадчей, на новую квартиру в Киеве они с супругом заработали сами. Певица согласилась провести экскурсию домом, а также рассказала, что эта квартира не будет их основным домом:

Я очень семейная девушка и буду скучать и за семьей и за друзьями, хотя друзья и здесь в Киеве есть, но Юра во Львове пойдет в первый класс, поэтому сюда мы будем приезжать по работе, а основным местом жительства останется Львов.

К слову, квартира Ирины Федишин находится в одном доме с украинской артисткой Надеждой Мейхер.

Отметим, что в 11 выпуске шоу «Голос країни 8» Ирина Федишин покинула шоу. Джамала решила взять в прямые эфире более неопытных и молодых участников ее команды.

Напомним, Василий Вирастюк примет участие в шоу «Зважені та щасливі». Телеканал СТБ приступает к съемкам восьмого сезона самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі». В этом году бороться за здоровую и счастливую жизнь будут родители и дети.

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Теги: Ирина Федишин, певица, дома звезд, дома знаменитостей, Киев, семья
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.04.2018, 11:23
Оценка:  +1
гость
Пока в Украине в политике и информационном пространстве будут доминировать бандеровцы, Украина будет всегда пасти задних!
ktrvbcffer    09.04.2018, 10:45
Оценка:  +1
ktrvbcffer
Ебaный говносайт,нахyя нам украинцам новости про бандерлогов и их ужасных самок???Не о чем больше писать?Напишите лучше как ваши модеры-беспредельщики стали хyecocaми!
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