Ирина Федишин показала свою новую квартиру в Киеве

Певица Ирина Федишин с мужем и детьми живет во Львове.

Украинская певица Ирина Федишин со всей своей семьей живет во Львове. Но после недавнего участия в шоу «Голос країни 8» Федишин с супругом решили купить квартиру в Киеве.

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Как отмечает Ирина Федишин в интервью Катерине Осадчей, на новую квартиру в Киеве они с супругом заработали сами. Певица согласилась провести экскурсию домом, а также рассказала, что эта квартира не будет их основным домом:

Я очень семейная девушка и буду скучать и за семьей и за друзьями, хотя друзья и здесь в Киеве есть, но Юра во Львове пойдет в первый класс, поэтому сюда мы будем приезжать по работе, а основным местом жительства останется Львов.

К слову, квартира Ирины Федишин находится в одном доме с украинской артисткой Надеждой Мейхер.

Отметим, что в 11 выпуске шоу «Голос країни 8» Ирина Федишин покинула шоу. Джамала решила взять в прямые эфире более неопытных и молодых участников ее команды.

Напомним, Василий Вирастюк примет участие в шоу «Зважені та щасливі». Телеканал СТБ приступает к съемкам восьмого сезона самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі». В этом году бороться за здоровую и счастливую жизнь будут родители и дети.