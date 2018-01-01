«Голос країни 8»: кто покинул шоу в 11 выпуске

8 апреля состоялся второй выпуск «нокаутов» проекта «Голос країни 8».

В воскресенье, 8 апреля, на телеканале «1+1» прошел второй выпуск «нокаутов» проекта «Голос країни 8». Во втором выпуске «нокаутов» уже Джамала и Тина Кароль определились с участниками, которые будут бороться за победу в прямых эфирах.

В 11 выпуске шоу «Голос країни 8» стали известны имена участников, которые попадут в прямые эфиры вокального проекта.

Кто покинул шоу и кто остался в команде Джамалы:

Остались в шоу: Анна Тринчер, Арсен Витрецкий, Адриана Шевчук, Кристины Храмовой,

Покинули шоу: Анри Болквадзе, Казак Сиромаха, Ксения Бридж, Алексей Левкович, Ирина Федишин.

Джамала пресс-служба 1+1

Джамала приняла решение не оставлять в шоу и Ирину Федишин. Певица согласилась с мнением своего тренера:

Я пришла на «Голос країни» развиваться - наши занятия с Джамалой меня открыли по-новому. Я за это очень благодарна. Но признаюсь, что несмотря на свой опыт на сцене, не волнуюсь так перед концертами, как в этом проекте.

Ирина Федишин пресс-служба 1+1

Кто покинул шоу и кто остался в команде Тины Кароль:

Остались в шоу: Nude Voices, Алена Карась, Михаил Сосунов, Андрей Рыбарчук.

Покинули шоу: Марте Рак, Алексей Баклан, Мэри Надэмо, Катерина Северова, Василий Демчук.

Тина Кароль пресс-служба 1+1

К слову, вы можете узнать, кто же прошел в прямые эфиры из конманд Потапа и Сергея Бабкина прямо по ссылке.

Напомним, что прошел 5 выпуск 8 сезона шоу “Холостяк“. Какие новые правила появились в шоу и чье появление обескуражило участниц шоу - по ссылке.