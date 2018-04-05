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Холостяк 8 сезон Украина: где смотреть 5 выпуск онлайн

Комментариев: 3
5 выпуск 8 сезона шоу Холостяк смотреть онлайн можно будет совсем скоро.
Холостяк 8 сезон 2018 Украина: смотреть 5 выпуск онлайн
Холостяк 8 сезон 2018 Украина: смотреть 5 выпуск онлайн
instagram.com/rozhdenanusi

Продолжается новое телешоу Холостяк 2018 в Украине.

6 апреля, в пятницу, на телеканале СТБ и на нашем сайте ivona.bigmir.net традиционно можно посмотреть очередной выпуск Холостяк 8 сезон.

Главный герой украинского проекта - музыкант Рожден Ануси. 28-летний одессит стал известен после участия в одном из отечественных талант шоу. Хит Ануси “Знаешь” не одну неделю лидировала в iTunes.

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В предыдущем выпуске Рожден пригласил на свидание Яну. Они сыграли в танцевальные игры на X-box. Активное свидание вывело отношения между молодыми людьми на новый уровень. На групповое свидание вместо одной из приглашенных попала девушка-обладательница белой розы. Участницы также сыграли с Холостяком в “Что?Где?Когда?” и некоторые проявили хорошие интеллектуальные способности.

Очередной выпуск Холостяк 8 сезон смотреть онлайн можно совсем скоро.

Смотрите тут шоу Холостяк 8 сезон 4 выпуск онлайн.

Смотрите 5 выпуск онлайн здесь совсем скоро.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о том, что Василий Вирастюк примет участие в шоу «Зважені та щасливі». Подробнее по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  05.04.2018, 15:16
Оценка:  0
pусский
Давайте сразу договоримся, рождённого в анусе называть просто - Засранцем. Так вот, Засранец не нужен юным украинкам, им и своего дерьма в жизни хватает, но он уничтожил телерейтинг этого шоу, так вывод - гоните его к хуям обратно в анус!
гость  (аноним)  05.04.2018, 14:58
Оценка:  0
гость
снова этот анус
pусский  (аноним)  05.04.2018, 14:38
Оценка:  0
pусский
Я очень громко выпустил газы, при этом брызнув спермой в монитор!
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