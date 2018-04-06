Впервые за историю шоу: Холостяк Рожден Ануси отменил церемонию роз

Певец объяснил, почему нарушил правила шоу.

Певец Рожден Ануси рискует стать самым непредсказуемым участником проекта Холостяк. В минувшем выпуске популярного шоу он нарушил сразу два правила: пригласил новых участниц и отменил церемонию роз. Что подтолкнуло Рождена на такой поступок, читайте далее.

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Несложно догадаться, что оба события напрямую связаны друг с другом. Дело в том, что участницы шоу Холостяк, узнав о появлении двух новых конкуренток, высказали главному герою свое недовольство. Холостяк, в свою очередь, решил не устраивать церемонию роз, а просто пообщаться с девушками.

Публикация участницы шоу Холостяк 8 @showblackbunny 6 Апр 2018 в 3:37 PDT

Рожден пришел к девушкам в дом с огромным букетом красных роз, в котором каждой хватило по цветку. Правда, двум девушкам все же пришлось покинуть проект после личного общения с Ануси.

Напомним, что смотреть онлайн выпуски шоу Холостяк можно на сайте Ivona.