Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Впервые за историю шоу: Холостяк Рожден Ануси отменил церемонию роз

Комментариев: 1
Певец объяснил, почему нарушил правила шоу.
Холостяк Рожден Ануси отменил церемонию роз
Холостяк Рожден Ануси отменил церемонию роз
stb.ua

Певец Рожден Ануси рискует стать самым непредсказуемым участником проекта Холостяк. В минувшем выпуске популярного шоу он нарушил сразу два правила: пригласил новых участниц и отменил церемонию роз. Что подтолкнуло Рождена на такой поступок, читайте далее.  

Читай также: Холостяк 8: Рожден Ануси рассказал, какую девушку видит рядом с собой

Несложно догадаться, что оба события напрямую связаны друг с другом. Дело в том, что участницы шоу Холостяк, узнав о появлении двух новых конкуренток, высказали главному герою свое недовольство. Холостяк, в свою очередь, решил не устраивать церемонию роз, а просто пообщаться с девушками. 

Рожден пришел к девушкам в дом с огромным букетом красных роз, в котором каждой хватило по цветку. Правда, двум девушкам все же пришлось покинуть проект после личного общения с Ануси.   

Напомним, что смотреть онлайн выпуски шоу Холостяк можно на сайте Ivona.  

Поделись:
Теги: Холостяк, Холостяк 8, Рожден, Рожден Ануси, Рожден Холостяк, Холостяк 8 сезон, Холостяк 3 выпуск 8 сезон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Комиссаp    07.04.2018, 18:14
Оценка:  0
Комиссаp
Рожден в Анусе?Очень интересно!Радует одно:модеры этого говносайта тоже там же рождены!)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь