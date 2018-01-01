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«Голос країни 8»: кто покинул шоу в 10 выпуске

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Известно, как прошел 10 выпуск шоу «Голос країни 8».
Голос країни 8: 10 выпуск, кто покинул шоу (фото и видео)
Голос країни 8: 10 выпуск, кто покинул шоу (фото и видео)
пресс-служба 1+1

1 апреля состоялся первый выпуск «нокаутов» проекта «Голос країни 8». В 10 выпуске шоу «Голос країни 8» выступили команды двух тренеров. За место в прямых эфирах поборолись участники команд Сергея Бабкина и Потапа.

Потап фото
Потап фото
пресс-служба 1+1
Сергей Бабкин фото
Сергей Бабкин фото
пресс-служба 1+1

Отметим, что подопечные Джамалы и Тины Кароль выйдут на сцену во втором выпуске «нокаутов».

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После выступлений команды Бабкина, шоу покинула дочь известного украинского композитора Мария Хурсенко.

Команду Потапа покинала Оксана Черная. Ей не удалось пройти в прямые эфиры.

Смотрите 10 выпуск шоу «Голос країни 8» прямо сейчас:

К слову, если вы пропустили 9 выпуск шоу «Голос країни 8», тогда смотрите его тут

Напомним, что недавно прошел 4 выпуск шоу Холостяк. Выпуск смотрите по ссылке

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Теги: Голос країни, голос країни 8, голос країни 8 нокауты, Потап, Сергей Бабкин, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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