«Голос країни 8»: кто покинул шоу в 10 выпуске
1 апреля состоялся первый выпуск «нокаутов» проекта «Голос країни 8». В 10 выпуске шоу «Голос країни 8» выступили команды двух тренеров. За место в прямых эфирах поборолись участники команд Сергея Бабкина и Потапа.
Отметим, что подопечные Джамалы и Тины Кароль выйдут на сцену во втором выпуске «нокаутов».
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После выступлений команды Бабкина, шоу покинула дочь известного украинского композитора Мария Хурсенко.
Команду Потапа покинала Оксана Черная. Ей не удалось пройти в прямые эфиры.
Смотрите 10 выпуск шоу «Голос країни 8» прямо сейчас:
К слову, если вы пропустили 9 выпуск шоу «Голос країни 8», тогда смотрите его тут.
Напомним, что недавно прошел 4 выпуск шоу Холостяк. Выпуск смотрите по ссылке.
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