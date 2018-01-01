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MONATIK рассказал, как ему работалось с Ниной Матвиенко

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Артисты выступят дуэтом на концерте «Вечер премьер с Катей Осадчей» 1 апреля.
MONATIK рассказал, как ему работалось с Ниной Матвиенко
MONATIK рассказал, как ему работалось с Ниной Матвиенко
jetsetter.ua

Украинский певец MONATIK поделился впечатлениями о совместной работе с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко. Неожиданный тандем выступит на грандиозном концерте ведущей Кати Осадчей, который состоится сегодня, 1 апреля, во дворце «Украина», пишет «Светская жизнь».  

«Поработав с ней, я понял одно, что Нина Митрофановна еще многим молодым артистам даст фору», - прокомментировал музыкант. 

MONATIK с восхищением говорит о Нине Матвиенко, ее энергетике, ее любви к музыке и своему делу.  

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«Это фантастика. Все это, что происходит – это такая магия. Для меня Нина Митрофановна все время была такая, очень магическая. Я являюсь ее сторонником. Она действительно – легенда украинской музыки и душа украинской музыки», - отметил MONATIK. 

Певец также надеется, что им удалось создать песню, в которой два поклонения найдут общий язык.  

К слову, недавно новоиспеченный дуэт принял участие в съемке JetSetter.ua. MONATIK и Нина Матвиенко примеряли на себя необычные образы. 

Зианджа рассказала, какую песню исполнит в нокаутах вокального проекта Голос країни-8 сегодня вечером. Подробнее читайте здесь.

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Теги: MONATIK, Нина Матвиенко, дуэт, шоу-биз
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Источник: ivona bigmir)net

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