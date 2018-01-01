Артисты выступят дуэтом на концерте «Вечер премьер с Катей Осадчей» 1 апреля.

MONATIK рассказал, как ему работалось с Ниной Матвиенко jetsetter.ua

Украинский певец MONATIK поделился впечатлениями о совместной работе с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко. Неожиданный тандем выступит на грандиозном концерте ведущей Кати Осадчей, который состоится сегодня, 1 апреля, во дворце «Украина», пишет «Светская жизнь».

«Поработав с ней, я понял одно, что Нина Митрофановна еще многим молодым артистам даст фору», - прокомментировал музыкант.

MONATIK с восхищением говорит о Нине Матвиенко, ее энергетике, ее любви к музыке и своему делу.

Читай также: Катя Осадчая показала, как проводит свободное время

«Это фантастика. Все это, что происходит – это такая магия. Для меня Нина Митрофановна все время была такая, очень магическая. Я являюсь ее сторонником. Она действительно – легенда украинской музыки и душа украинской музыки», - отметил MONATIK.

Певец также надеется, что им удалось создать песню, в которой два поклонения найдут общий язык.

К слову, недавно новоиспеченный дуэт принял участие в съемке JetSetter.ua. MONATIK и Нина Матвиенко примеряли на себя необычные образы.

Зианджа рассказала, какую песню исполнит в нокаутах вокального проекта Голос країни-8 сегодня вечером. Подробнее читайте здесь.