MONATIK рассказал, как ему работалось с Ниной Матвиенко
Украинский певец MONATIK поделился впечатлениями о совместной работе с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко. Неожиданный тандем выступит на грандиозном концерте ведущей Кати Осадчей, который состоится сегодня, 1 апреля, во дворце «Украина», пишет «Светская жизнь».
«Поработав с ней, я понял одно, что Нина Митрофановна еще многим молодым артистам даст фору», - прокомментировал музыкант.
MONATIK с восхищением говорит о Нине Матвиенко, ее энергетике, ее любви к музыке и своему делу.
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«Это фантастика. Все это, что происходит – это такая магия. Для меня Нина Митрофановна все время была такая, очень магическая. Я являюсь ее сторонником. Она действительно – легенда украинской музыки и душа украинской музыки», - отметил MONATIK.
Певец также надеется, что им удалось создать песню, в которой два поклонения найдут общий язык.
К слову, недавно новоиспеченный дуэт принял участие в съемке JetSetter.ua. MONATIK и Нина Матвиенко примеряли на себя необычные образы.
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