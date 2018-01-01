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«Голос країни 8»: как прошел 9 выпуск вокального шоу

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Смотрите онлайн 9 выпуск 8 сезона вокального шоу «Голос країни».
Голос країни 8 - полный 9й выпуск (фото и видео)
Голос країни 8 - полный 9й выпуск (фото и видео)
пресс-служба 1+1
Вчера, 25 марта, состоялся девятый выпуск 8 сезона шоу “Голос країни“. В 9 выпуске шоу «Голос країни 8» прошли вторые «бои».  Вокалисты команд Джамалы, Потапа, Сергея Бабкина и Тины Кароль показали свои вокальные навыки и поборолись за участие в сезоне.
Андрей Рыбарчук и Иван Ворон фото
Андрей Рыбарчук и Иван Ворон фото
пресс-служба 1+1
Ирина Федишин и Виктория Шостак фото
Ирина Федишин и Виктория Шостак фото
пресс-служба 1+1
Никита Трондин и Алиса Космос фото
Никита Трондин и Алиса Космос фото
пресс-служба 1+1
К слову, во время вокальных поединков и во время “боев“ они имели только один шанс на продолжение в шоу. Один из тренеров может забрать участника команды своего коллеги по тренерскому креслу.
В 9 выпуске 8 сезона “Голосу країни“ вокалисты боролись за окончательное место в командах судей. Во время “нокаутов“ каждый тренер потерял сразу по 8 участников. 
Потап фото
Потап фото
пресс-служба 1+1
Тина Кароль фото
Тина Кароль фото
пресс-служба 1+1
Сергей Бабкин фото
Сергей Бабкин фото
пресс-служба 1+1
К примеру, Роман Набожняк и Александр Ильвахин выполнили известную песню Скрябина. По результатам тренерских симпатий шоу покинул Александр Ильвахин.
О том, кто еще покинул проект смотрите онлайн (9 выпуск 8 сезона “Голосу країни“ от 25 марта):

Напомним, что Елена Кравец рассказала об уходе из «Лиги Смеха». В новом сезоне популярного шоу поменялся состав жюри. Подробности узнайте по ссылке.
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Теги: Голос країни, голос країни 8, бои, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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