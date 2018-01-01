«Голос країни 8»: как прошел 9 выпуск вокального шоу

Смотрите онлайн 9 выпуск 8 сезона вокального шоу «Голос країни».

Вчера, 25 марта, состоялся девятый выпуск 8 сезона шоу “Голос країни“. В 9 выпуске шоу «Голос країни 8» прошли вторые «бои». Вокалисты команд Джамалы, Потапа, Сергея Бабкина и Тины Кароль показали свои вокальные навыки и поборолись за участие в сезоне.

Андрей Рыбарчук и Иван Ворон фото пресс-служба 1+1 Ирина Федишин и Виктория Шостак фото пресс-служба 1+1 Никита Трондин и Алиса Космос фото пресс-служба 1+1

К слову, во время вокальных поединков и во время “боев“ они имели только один шанс на продолжение в шоу. Один из тренеров может забрать участника команды своего коллеги по тренерскому креслу.

В 9 выпуске 8 сезона “Голосу країни“ вокалисты боролись за окончательное место в командах судей. Во время “нокаутов“ каждый тренер потерял сразу по 8 участников.

Потап фото пресс-служба 1+1 Тина Кароль фото пресс-служба 1+1

Сергей Бабкин фото пресс-служба 1+1

К примеру, Роман Набожняк и Александр Ильвахин выполнили известную песню Скрябина. По результатам тренерских симпатий шоу покинул Александр Ильвахин.

О том, кто еще покинул проект смотрите онлайн (9 выпуск 8 сезона “Голосу країни“ от 25 марта):