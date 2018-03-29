Холостяк 8 сезон Украина: смотреть 4 выпуск онлайн

4 выпуск 8 сезона шоу Холостяк смотреть онлайн можно будет совсем скоро.

Продолжается новое телешоу Холостяк 2018 в Украине.

30 марта, в пятницу, на телеканале СТБ и на нашем сайте ivona.bigmir.net традиционно можно посмотреть очередной выпуск Холостяк 8 сезон.

Главный герой украинского проекта - музыкант Рожден Ануси. 28-летний одессит стал известен после участия в одном из отечественных талант шоу. Хит Ануси “Знаешь” не одну неделю лидировала в iTunes.

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В прошлом выпуске восьмой холостяк решил устроить свидание с Настей, которая спускалась с ним в пещеру Оптимистическую. Пара искупалась в закарпатских купальнях. Тех, кто остались “не удел” ждал сюрприз от продюсеров шоу. Ведущий вручил одной участнице белую розу. Она дает определенную привилегию: ее обладательница получает право заменить собой на свидании ту, которую Холостяк пригласил ранее. А Рожден пригласил на свидание Машу.

Очередной выпуск Холостяк 8 сезон смотреть онлайн можно уже совсем скоро.

Смотрите тут шоу Холостяк 8 сезон 3 выпуск онлайн.

Напомним также, что ранее мы писали материал о новом сезоне сериалити “Киев днем и ночью“. Подробности по ссылке.