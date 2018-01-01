Леся Никитюк показала, с кем отдыхает в Италии
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Италию и делится с поклонниками яркими снимками.
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Так, на днях путешественница опубликовала свежий кадр, на котором запечатлена вместе со своей мамой.
Леся Никитюк прокомментировала семейный снимок кратко:
With mom.
Менее чем за сутки поклонники лайкнули фото почти 100 тысяч раз, а также оставили множество комплиментов в комментариях в адрес Никитюк и ее мамы.
Напомним также, что Наталья Холоденко похвасталась стройной фигурой. Подробности по ссылке.
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