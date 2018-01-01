Леся Никитюк показала, с кем отдыхает в Италии

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Италию и делится с поклонниками яркими снимками.

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Так, на днях путешественница опубликовала свежий кадр, на котором запечатлена вместе со своей мамой.

Леся Никитюк со своей мамой фото instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк прокомментировала семейный снимок кратко:

With mom.

Менее чем за сутки поклонники лайкнули фото почти 100 тысяч раз, а также оставили множество комплиментов в комментариях в адрес Никитюк и ее мамы.

Напомним также, что Наталья Холоденко похвасталась стройной фигурой. Подробности по ссылке.