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Леся Никитюк показала, с кем отдыхает в Италии

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Известная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась на отдых в Италию и делится с поклонниками яркими снимками.
Леся Никитюк отдыхает в Италии (фото)
Леся Никитюк отдыхает в Италии (фото)
instagram.com/lesia_nikituk/

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Так, на днях путешественница опубликовала свежий кадр, на котором запечатлена вместе со своей мамой.

Леся Никитюк со своей мамой фото
Леся Никитюк со своей мамой фото
instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк прокомментировала семейный снимок кратко:

With mom.

Менее чем за сутки поклонники лайкнули фото почти 100 тысяч раз, а также оставили множество комплиментов в комментариях в адрес Никитюк и ее мамы.

Напомним также, что Наталья Холоденко похвасталась стройной фигурой. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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