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"Мисс Европа 2017" поделилась впечатлениями о Таиланде

Комментариев: 2
Наталья Варченко отправилась в Пхукет, чтобы набраться сил перед запуском сольного музыкального проекта.
Мисс Европа 2017 - впечатления о Таиланде (фото)
Мисс Европа 2017 - впечатления о Таиланде (фото)
пресс-служба

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Пока Киев застыл в ожидании тепла, модель и певица Наталья Варченко не стала зря терять времени и улетела на отдых. Выбор девушки пал на экзотический Таиланд, одну из самых популярных стран среди туристов. На протяжении путешествия Наталья публиковала соблазнительные снимки в купальнике и активно делилась с подписчиками впечатлениями о Таиланде:

Пхукет - настоящий райский уголок. Здесь невероятная природа, приятные люди и вкусная еда. В Киеве меня ждет много работы, благодаря невероятной атмосфере на острове я вдохновилась и зарядилась  энергией. Тут мне удалось не только лениво поваляться на пляже, но и дочитать любимые книги. Если планируете отдых, обязательно обратите внимание это место.

Мисс Европа 2017 фото
Мисс Европа 2017 фото
пресс-служба

После возвращения в Украину загорелая и полна сил Наталья Варченко планирует приступить к съемкам дебютного клипа. “Мисс Европа-2017” обещает порадовать настоящим хитом.

Напомним также, что Кортни Кардашьян впервые опубликовала фото со своим возлюбленным. Подробности и фото по ссылке.

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Теги: Наталья Варченко, Таиланд, Пхукет, путешествие, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.04.2018, 16:17
Оценка:  0
гость
деваха на четворчку с минусом, а если убрать весь фотошоп, то на твердую тройку
гость  (аноним)  03.04.2018, 15:55
Оценка:  0
гость
Она еще и поёт?
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