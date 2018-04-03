"Мисс Европа 2017" поделилась впечатлениями о Таиланде
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Пока Киев застыл в ожидании тепла, модель и певица Наталья Варченко не стала зря терять времени и улетела на отдых. Выбор девушки пал на экзотический Таиланд, одну из самых популярных стран среди туристов. На протяжении путешествия Наталья публиковала соблазнительные снимки в купальнике и активно делилась с подписчиками впечатлениями о Таиланде:
Пхукет - настоящий райский уголок. Здесь невероятная природа, приятные люди и вкусная еда. В Киеве меня ждет много работы, благодаря невероятной атмосфере на острове я вдохновилась и зарядилась энергией. Тут мне удалось не только лениво поваляться на пляже, но и дочитать любимые книги. Если планируете отдых, обязательно обратите внимание это место.
После возвращения в Украину загорелая и полна сил Наталья Варченко планирует приступить к съемкам дебютного клипа. “Мисс Европа-2017” обещает порадовать настоящим хитом.
Напомним также, что Кортни Кардашьян впервые опубликовала фото со своим возлюбленным. Подробности и фото по ссылке.
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