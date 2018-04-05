Василий Вирастюк примет участие в шоу «Зважені та щасливі»

Телеканал СТБ приступает к съемкам восьмого сезона самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі». В этом году бороться за здоровую и счастливую жизнь будут родители и дети.

В новом сезоне будет худеть заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира» и неоднократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк.

Василий Вирастюк фото пресс-служба канала СТБ

Василий радуется:

Скажу честно, самому тренироваться сложно. А на проекте «Зважені та щасливі» есть возможность худеть в компании. Это всегда веселее и эффективнее, когда кто-то подбадривает, подстёгивает. Я не ставлю себе цель достичь какой-то определенной цифры. Я просто хочу сбросить вес, чтобы мне было комфортно сидеть, стоять, чтобы было хорошее самочувствие.

Директор ТО, которое производит «Зважені та щасливі», Евгений Туник комментирует:

Нам понравился опыт прошлого сезона – когда наравне с участниками худеет известная в Украине персона. И мы рады, что Василий откликнулся на наше предложение принять участие в проекте. У Василия особенный тип телосложения, очень много мышц. Но статус самого сильного человека в мире не отменяет того, что у обладателя этого титула могут быть проблемы с весом или здоровьем. Василий сам видит, что кое-что лишнее нужно убирать, и готов это делать вместе с парами нового сезона.

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Тренеры шоу – Вячеслав и Марина Узелковы – уже готовятся к встрече со своими новыми подопечными. Под чьим руководством будет худеть Василий Вирастюк, и с кем в паре он придет на проект, пока неизвестно.

Фото Василия Вирастюка пресс-служба канала СТБ

Съемки самого главного реалити о похудении стартуют в апреле и продлятся до середины лета. Премьера нового сезона шоу «Зважені та щасливі» в эфире СТБ традиционно состоится осенью 2018 года.

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