Василий Вирастюк примет участие в шоу «Зважені та щасливі»
В новом сезоне будет худеть заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира» и неоднократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк.
Василий радуется:
Скажу честно, самому тренироваться сложно. А на проекте «Зважені та щасливі» есть возможность худеть в компании. Это всегда веселее и эффективнее, когда кто-то подбадривает, подстёгивает. Я не ставлю себе цель достичь какой-то определенной цифры. Я просто хочу сбросить вес, чтобы мне было комфортно сидеть, стоять, чтобы было хорошее самочувствие.
Директор ТО, которое производит «Зважені та щасливі», Евгений Туник комментирует:
Нам понравился опыт прошлого сезона – когда наравне с участниками худеет известная в Украине персона. И мы рады, что Василий откликнулся на наше предложение принять участие в проекте. У Василия особенный тип телосложения, очень много мышц. Но статус самого сильного человека в мире не отменяет того, что у обладателя этого титула могут быть проблемы с весом или здоровьем. Василий сам видит, что кое-что лишнее нужно убирать, и готов это делать вместе с парами нового сезона.
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Тренеры шоу – Вячеслав и Марина Узелковы – уже готовятся к встрече со своими новыми подопечными. Под чьим руководством будет худеть Василий Вирастюк, и с кем в паре он придет на проект, пока неизвестно.
Съемки самого главного реалити о похудении стартуют в апреле и продлятся до середины лета. Премьера нового сезона шоу «Зважені та щасливі» в эфире СТБ традиционно состоится осенью 2018 года.
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прикольно понаблюдать,как козёл eбёт свинью, это новое цирковое представление от мокша-цирка)))