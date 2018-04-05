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Василий Вирастюк примет участие в шоу «Зважені та щасливі»

Комментариев: 2
Телеканал СТБ приступает к съемкам восьмого сезона самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі». В этом году бороться за здоровую и счастливую жизнь будут родители и дети.
Василий Вирастюк - участие в Зважені та щасливі (фото)
Василий Вирастюк - участие в Зважені та щасливі (фото)
пресс-служба канала СТБ

В новом сезоне будет худеть заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира» и неоднократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк.

 

Василий Вирастюк фото
Василий Вирастюк фото
пресс-служба канала СТБ

 

Василий радуется:

Скажу честно, самому тренироваться сложно. А на проекте «Зважені та щасливі» есть возможность худеть в компании. Это всегда веселее и эффективнее, когда кто-то подбадривает, подстёгивает. Я не ставлю себе цель достичь какой-то определенной цифры. Я просто хочу сбросить вес, чтобы мне было комфортно сидеть, стоять, чтобы было хорошее самочувствие.

Директор ТО, которое производит «Зважені та щасливі», Евгений Туник комментирует:

Нам понравился опыт прошлого сезона – когда наравне с участниками худеет известная в Украине персона. И мы рады, что Василий откликнулся на наше предложение принять участие в проекте. У Василия особенный тип телосложения, очень много мышц. Но статус самого сильного человека в мире не отменяет того, что у обладателя этого титула могут быть проблемы с весом или здоровьем. Василий сам видит, что кое-что лишнее нужно убирать, и готов это делать вместе с парами нового сезона.

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Тренеры шоу – Вячеслав и Марина Узелковы – уже готовятся к встрече со своими новыми подопечными. Под чьим руководством будет худеть Василий Вирастюк, и с кем в паре он придет на проект, пока неизвестно.

 

Фото Василия Вирастюка
Фото Василия Вирастюка
пресс-служба канала СТБ

 

Съемки самого главного реалити о похудении стартуют в апреле и продлятся до середины лета. Премьера нового сезона шоу «Зважені та щасливі» в эфире СТБ традиционно состоится осенью 2018 года.

Напомним также, что Наталья Холоденко похвасталась стройной фигурой. Подробнее по ссылке.

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Теги: Василий Вирастюк, похудение, зваженi та щасливi учасники, новый сезон, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.04.2018, 13:26
Оценка:  +2
гость
да ты профессиАнальный свиноё6,русский!)
прикольно понаблюдать,как козёл eбёт свинью, это новое цирковое представление от мокша-цирка)))
pусский  (аноним)  05.04.2018, 13:20
Оценка:  -1
pусский
Всажу поглубже в гнойную сраку, свою xyилу укропскому хряку! ВО! Гы-гы-гы-гы!!!
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