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Ирина Федишин рассказала, что пережила на "Голосі країни-8"

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Первые откровения со съёмок нового сезона шоу "Голос країни-8", в котором, как известно, примут участие звёзды украинской эстрады.
Ирина Федишин рассказала, что пережила на "Голосі країни-8"
Ирина Федишин рассказала, что пережила на "Голосі країни-8"
пресс-служба канала 1+1

Во вторник, 9 января, в утреннем эфире «Сніданка з 1+1» популярная украинская певица Ирина Федишин раскрыла первые подробности своего участия в новом восьмом сезоне вокального проекта Голос країни, премьера которого состоится 28 января на телеканале 1+1.

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В прямом эфире звезда рассказала, почему решила принять участие в “слепых прослушиваниях“ вокального проекта:

Я бесконечно рада, что на «слепых прослушиваниях» могла спеть песню на украинском языке. Ведь главная цель моего участия в “Голосі країни-8“ - популяризировать украинскую музыку, в частности народные песни, колядки.

Кроме того, Ирина Федишин призналась, что чувствовала волнение перед выступлением на Голосі країни-8:

С детства у меня есть страх выступать на конкурсах. Мне кажется, что легче отработать сольный концерт на многотысячном стадионе, чем выйти на сцену “Голоса країни“ и спеть в развернутые спиной кресла. Но все взвесив, я решила принять участие в “Голосі країни“, ведь своим выступлением я хочу не только поддержать участников проекта, но и поделиться своей историей.

Видео можно посмотреть здесь:

 

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Источник: ivona bigmir)net
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