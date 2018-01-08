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Муж Оли Поляковой попал в госпиталь в Шри-Ланке

Комментариев: 4
Рождество певице пришлось встретить в больнице.
Муж Оли Поляковой попал в госпиталь в Шри-Ланке
Муж Оли Поляковой попал в госпиталь в Шри-Ланке
instagram.com/polyakovamusic/

Пока не утихают страсти вокруг интересного положения Оли Поляковой, саму певицу настигло очередное приключение. Муж Суперблондинки неудачно покатался на скутере, тем самым повредив колено, и попал в местный госпиталь. Подробностями происшествия Полякова поделилась в эмоциональном видео на своей страничке в Instagram:

Мы в госпитале на Шри-Ланке, потому что мой муж решил покататься на скутере. Вчера он катался первый раз: упал, содрал себе лапы. А сегодня он снял скутер, должен был поехать на поле, чтобы поучиться там на нем ездить. Но Вадик решил, что он взрослый мальчик, сказал владельцу транспорта, чтобы тот сел назад и он сам будет его везти. Как только он сел назад, они успешно закрутились, в итоге муж  повредил колено и мы в больнице. Мужчины, до каких пор вы будете играть в 15-летних капитанов? Может, уже пора повзрослеть.

 

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Отметим, Оля Полякова с мужем, дочками и семьей продюсера Михаила Ясинского отправилась в долгожданный отпуск. Традиционно первый месяц нового года певица проводит на побережье Индийского океана.

Напомним, Сумская, Мирзоян, Бучинская отмечают новогодние праздники в Яремче. Подробности по ссылке.

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Теги: оля полякова, муж оли поляковой, муж поляковой попал в госпиталь, муж поляковой в госпитале на шри-ланке, перелом
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  10.01.2018, 12:16
Оценка:  0
pусский
А я думал, что он неудачно пёрнул и очко в лохмотья порвало. Гы-гы-гы!
З.Ы.: Тому, кто отловит и выeбeт моего укропского клона, дам пососать большую багровую конфету!
русский  (аноним)  10.01.2018, 12:03
Оценка:  0
русский
У нас в глубинке и не такое бывает. Меня от медведь в лесу трахнул в пуканчик))))))). Теперь постоянно хочу в пуканчик))))).
Баба Маня  (аноним)  10.01.2018, 11:42
Оценка:  +2
Баба Маня
А мы справляли Рождество у себя у селе.Мой муж нажрался и пошел проведать нашу корову Нюрку.Шота ей не понравилась и она боднула моего Васю по голове.Вася,.....твою мать,когда ты вырастешь?Хватить играть у 15-летнего пирата.
сильвер36    10.01.2018, 11:39
Оценка:  0
сильвер36
это он свингеров посмотрел, и решил убиться нафиг
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