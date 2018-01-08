Муж Оли Поляковой попал в госпиталь в Шри-Ланке

Рождество певице пришлось встретить в больнице.

Пока не утихают страсти вокруг интересного положения Оли Поляковой, саму певицу настигло очередное приключение. Муж Суперблондинки неудачно покатался на скутере, тем самым повредив колено, и попал в местный госпиталь. Подробностями происшествия Полякова поделилась в эмоциональном видео на своей страничке в Instagram:

Мы в госпитале на Шри-Ланке, потому что мой муж решил покататься на скутере. Вчера он катался первый раз: упал, содрал себе лапы. А сегодня он снял скутер, должен был поехать на поле, чтобы поучиться там на нем ездить. Но Вадик решил, что он взрослый мальчик, сказал владельцу транспорта, чтобы тот сел назад и он сам будет его везти. Как только он сел назад, они успешно закрутились, в итоге муж повредил колено и мы в больнице. Мужчины, до каких пор вы будете играть в 15-летних капитанов? Может, уже пора повзрослеть.

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Отметим, Оля Полякова с мужем, дочками и семьей продюсера Михаила Ясинского отправилась в долгожданный отпуск. Традиционно первый месяц нового года певица проводит на побережье Индийского океана.

Напомним, Сумская, Мирзоян, Бучинская отмечают новогодние праздники в Яремче. Подробности по ссылке.