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Зіркові традиції: Ірина Федишин розповіла, як готується до Великодня

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Ірина Федишин поділилась ідеальним рецептом приготування паски.
Ірина Федишин - підготовка до Великодня (фото)
Ірина Федишин - підготовка до Великодня (фото)
пресс-служба 1+1

Відома українська виконавиця Ірина Федишин, яка бере участь у вокальному шоу "Голос країни-8", розповіла, як готується до Великодніх свят. Для зірки це особливий день, оскільки у своєму щільному графіку вона зможе відшукати вільний час, щоб провести його з рідними.

Ірина Федишин з дітьми фото
Ірина Федишин з дітьми фото
пресс-служба 1+1

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Ірина Федишин зізналася, що паску вона не випікає, це завжди робить її мама. Вона ж разом із своїми дітьми малює писанки і збирає святковий кошик.

Ірина Федишин ділиться:

Випікання паски – це дуже довгий процес. Тісто годинами вимішується, підростає. В нашій сім’ї паска завжди випікається в четвер, адже за традицією перш, ніж її готувати в хаті повинно бути все чисто. Також обов’язково перед приготуванням помолитись і бути тихенько, щоб паска не осіла. Щодо ідеального рецепту, то в кожної господині він по-своєму особливий. В нашій сім’ї паска дуже солодка, мама добавляє багато родзинок і цукатів.

Розповіла співачка і про те, що обов’язково має бути у святковому кошику:

Завжди у кошик кладемо паску, домашню ковбасу, хрін, бо він символізує гіркоту єгипетської неволі, також масло, писанки.

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Щорічно на Великдень Ірина із сім’єю ходить до церкви, а пізніше відвідують родичів. Вона також зауважила, що це чи не єдине свято, яке щорічно збирає всіх членів родини за одним столом.

Нагадаємо також, що раніше ми публікували матеріал про те, як Кейт Міддлтон та принц Вільям плануют назвати свою майбутню дитину. Подробиці за посиланням.

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Теги: Ирина Федишин, украинская певица, украинские традиции, Пасха 2018, пасхальные традиции, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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