Зіркові традиції: Ірина Федишин розповіла, як готується до Великодня

Ірина Федишин поділилась ідеальним рецептом приготування паски.

Відома українська виконавиця Ірина Федишин, яка бере участь у вокальному шоу "Голос країни-8", розповіла, як готується до Великодніх свят. Для зірки це особливий день, оскільки у своєму щільному графіку вона зможе відшукати вільний час, щоб провести його з рідними.

Ірина Федишин з дітьми фото пресс-служба 1+1

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Ірина Федишин зізналася, що паску вона не випікає, це завжди робить її мама. Вона ж разом із своїми дітьми малює писанки і збирає святковий кошик.

Ірина Федишин ділиться:

Випікання паски – це дуже довгий процес. Тісто годинами вимішується, підростає. В нашій сім’ї паска завжди випікається в четвер, адже за традицією перш, ніж її готувати в хаті повинно бути все чисто. Також обов’язково перед приготуванням помолитись і бути тихенько, щоб паска не осіла. Щодо ідеального рецепту, то в кожної господині він по-своєму особливий. В нашій сім’ї паска дуже солодка, мама добавляє багато родзинок і цукатів.

Розповіла співачка і про те, що обов’язково має бути у святковому кошику:

Завжди у кошик кладемо паску, домашню ковбасу, хрін, бо він символізує гіркоту єгипетської неволі, також масло, писанки.

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Щорічно на Великдень Ірина із сім’єю ходить до церкви, а пізніше відвідують родичів. Вона також зауважила, що це чи не єдине свято, яке щорічно збирає всіх членів родини за одним столом.

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