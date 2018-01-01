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Катя Бужинская удивила пышными формами

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Народная артистка Украины Катя Бужинская порадовала подписчиков новым снимком.
Пышные формы Кати Бужинской (фото)
Пышные формы Кати Бужинской (фото)
instagram.com/buzhynska/

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На фото, которое Бужинская опубликовала в соцсети Instagram, она запечатлена в красивом темном платье с глубоким декольте. Стоит отметить, что такое декольте выгодно подчеркнуло пышные формы артистки.

певица подписала кадр так:

Я - твоя королева вдохновения, я - твоя повелительница снов.

 

Катя Бужинская фото
Катя Бужинская фото
instagram.com/buzhynska/

 

Поклонникам Бужинской такой образ очень понравился, а некоторые даже отметили, что звезда стала очень похожа на Кристину Агилеру.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о ревности мужа Кати Бужинской, возникнувшей во время съёмок её нового клипа. Подробности по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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