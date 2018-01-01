Катя Бужинская удивила пышными формами

Народная артистка Украины Катя Бужинская порадовала подписчиков новым снимком.

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На фото, которое Бужинская опубликовала в соцсети Instagram, она запечатлена в красивом темном платье с глубоким декольте. Стоит отметить, что такое декольте выгодно подчеркнуло пышные формы артистки.

певица подписала кадр так:

Я - твоя королева вдохновения, я - твоя повелительница снов.

Катя Бужинская фото instagram.com/buzhynska/

Поклонникам Бужинской такой образ очень понравился, а некоторые даже отметили, что звезда стала очень похожа на Кристину Агилеру.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о ревности мужа Кати Бужинской, возникнувшей во время съёмок её нового клипа. Подробности по ссылке.