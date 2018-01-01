Как Кейт Миддлтон и принц Уильям назовут своего третьего ребенка?

Известно, когда Кейт Миддлтон и принц Уильям станут родителями в третий раз.

Кейт Мидллтон, как говорилось не раз, в апреле 2018-го года должна стать мамой. Это будет их с принцем Уильямом третий ребенок.

Пока пара не спешит называть пол и, конечно же, имя ребенка. Правда, пресса не опускает руки и ищет разные варианты. Некоторые решили угадать, как принц Уильям и Кей Миддлтон назовут ребенка, если это будет мальчик или же, если это будет девочки.

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По данным Newshub, королевская семья в большинстве случаев использует одни и те же имена. Так сказать, имена переходят из поколения в поколение. Так вот, для дочери пара может выбрать среди таких женских имен: Алиса и Мэри, Виктория. А для мальчика могут подойти имена: Альберт или Артур.

Кейт Миддлтон и принц Уильям фото gettyimages.com

Нельзя исключать и разговоры о том, что у Кейт Миддлтон может родить двойню. Никто из представителей королевской семьи не опровергал этот вариант.

Посмотрим, как там будет на самом деле.

Напомним, поговаривают, что Мила Кунис в третий раз станет мамой. Так ли это? Читай по ссылке.