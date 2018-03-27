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Гайтана показала подросшую дочь

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Певица Гайтана поделилась забавным фото с дочерью Сапфир-Николь.
Гайтана
Гайтана
instagram.com/gaitana_music

Популярная украинская певица Гайтана, которая летом прошлого года впервые стала мамой, порадовала поклонников новой публикацией в Сети.

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На фото звездная мама запечатлена вместе со своей дочерью Сапфир-Николь. Девочка заметно подросла, и теперь Гайтана частенько публикует снимки малышки на своей страничке в соцсети:

 

Гайтана показала подросшую дочь
Гайтана показала подросшую дочь
instagram.com/gaitana_music

 

Артистка кратко прокомментировала кадр:

Сапфирику 9 месяцев.

Напомним, дочь Ольги Фреймут рассказала о конфликте с няней. Подробности узнайте по ссылке.

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