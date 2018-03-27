Гайтана показала подросшую дочь
Певица Гайтана поделилась забавным фото с дочерью Сапфир-Николь.
Популярная украинская певица Гайтана, которая летом прошлого года впервые стала мамой, порадовала поклонников новой публикацией в Сети.
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На фото звездная мама запечатлена вместе со своей дочерью Сапфир-Николь. Девочка заметно подросла, и теперь Гайтана частенько публикует снимки малышки на своей страничке в соцсети:
Артистка кратко прокомментировала кадр:
Сапфирику 9 месяцев.
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