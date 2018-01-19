Гайтана с детства прививает дочери любовь к музыке
Известная украинская певица Гайтана передаёт собстенной дочери любовь к музыке с самого младенчества. Об этом её новые фото и видео-посты в инстаграм.
Популярная певица Гайтана поделилась с поклонниками свежими снимками и видео своей подросшей дочери Сапфир Николь.
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На новых фото и видео девочка запечатлена во время игры со своими музыкальными игрушками. Неудивительно, ведь звездная мама Гайтана решила приобщать свою дочь к музыке уже сейчас.
Напомним таже, что На сцене “Голосу країни-8“ споет олимпийская чемпионка.
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