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Гайтана с детства прививает дочери любовь к музыке

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Известная украинская певица Гайтана передаёт собстенной дочери любовь к музыке с самого младенчества. Об этом её новые фото и видео-посты в инстаграм.
Гайтана с детства прививает дочери любовь к музыке (видео)
Гайтана с детства прививает дочери любовь к музыке (видео)
социальная сеть Instagram

Популярная певица Гайтана поделилась с поклонниками свежими снимками и видео своей подросшей дочери Сапфир Николь.

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На новых фото и видео девочка запечатлена во время игры со своими музыкальными игрушками. Неудивительно, ведь звездная мама Гайтана решила приобщать свою дочь к музыке уже сейчас.

 

Напомним таже, что На сцене “Голосу країни-8“ споет олимпийская чемпионка.

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Теги: Гайтана, певица, украинская певица, дочь, фото, видео, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Композитор  (аноним)  21.01.2018, 12:11
Оценка:  0
Композитор
А нафига напяливать очки, еще и в помещении! Долбанутые людишки кто так делает! Срет интерестно тож в очках солнцезащитных?
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