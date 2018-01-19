Гайтана с детства прививает дочери любовь к музыке

Известная украинская певица Гайтана передаёт собстенной дочери любовь к музыке с самого младенчества. Об этом её новые фото и видео-посты в инстаграм.

Гайтана с детства прививает дочери любовь к музыке (видео) социальная сеть Instagram

Популярная певица Гайтана поделилась с поклонниками свежими снимками и видео своей подросшей дочери Сапфир Николь. Читайте также: Наталья Валевская показала, чем занимается в ванной На новых фото и видео девочка запечатлена во время игры со своими музыкальными игрушками. Неудивительно, ведь звездная мама Гайтана решила приобщать свою дочь к музыке уже сейчас. Публикация от Gaitana 💜🎤Певица, Автор песен. (@gaitana_music) Янв 19, 2018 at 1:54 PST Напомним таже, что На сцене “Голосу країни-8“ споет олимпийская чемпионка.

Бец Елизавета