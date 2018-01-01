Певица Мишель Андраде снялась в сериале

Мишель Андраде сыграла роль служанки в детективном сериале.

Скоро на телеканале «1+1» состоится премьера новой 12-серийной детективной мелодрамы «Прислуга». Одну из ролей в сериале исполнила известная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде. Артистка воплотит на экране роль служанки Лары.

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Ее героиня работает горничной в богатом доме семьи Радзиховских в фешенебельном коттеджном городке. За время своего пребывания там Лара узнает о тайнах своих хозяев и становится союзницей главы семьи в его грязных делах.

Звезда рассказала о подготовке и перевоплощении в роль горничной:

Моя роль в сериале небольшая, но важная. Я - коварная горничная. События, которые случаются с моей героиней, становятся основными ключом к раскрытию темных дел жителей фешенебельного коттеджного городка. Мне приходится помогать своему хозяину в очень опасном деле. Уверена - вы будете удивлены! В этой роли мне пришлось испытывать за спиной дыхание убийцы, а это сложно и очень страшно. А в одной из сцен мне даже нужно было лежать на земле в снегу и не шевелиться - было очень холодно, но я справилась.

Певица также добавила, что съемки в сериале ей пришлось совмещать с плотным гастрольным графиком:

Я приехала на съемочную площадку буквально с гастролей, поэтому в перерывах между сценами пыталась отдохнуть. Забавно, что я даже проспала встречу со своим поклонником, который специально приехал на площадку, чтобы сделать со мной фото, но так и не решился разбудить. Надеюсь, у нас будет еще возможность пообщаться

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Отметим, главные роли в ленте исполняют известные украинские и беларуские актеры Антон Денисенко, Валерия Ходос, Олег Савкин, Лариса Руснак, Борис Хвошнянский, Ирина Мельник, Анна Сагайдачная, Людмила Загорская, Владимир Канивец, Сергей Фролов, Антонина Макарчук, Дарья Трегубова, Дарья Егоркина, Андрей Журба, Евгений Давыденко.

Премьера сериала «Прислуга» состоится уже скоро на телеканале «1+1».

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