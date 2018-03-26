Вика из НЕАНГЕЛОВ осуществила свою мечту

Певица Вика из НЕАНГЕЛОВ: «Верьте в волшебство».

Певица Вика Смеюха из группы НЕАНГЕЛЫ сейчас отдыхает в теплых краях. И часто делится большим количеством фотографий.

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Не смогла не поделиться и яркими снимками со своей поездки в Каппадокию. Именно там, как призналась артистка, исполнилась ее мечта.

Как выяснилось, Виктория Смеюха осуществила давнюю мечту – полет на воздушном шаре, о чем и написала следующее:

Сегодня был очень необычный день. Наконец сбылась моя мечта!!! Долгожданный полет состоялся. Десятки цветных шаров в небе, которые то поднимаются, то опускаются над горной поверхностью турецкой земли. Настоящий праздник жизни и ощущение истинного счастья! Каппадокия, ты удивляешь меня как ничто и никогда! Верьте в волшебство, и оно останется с вами.

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