СМИ: Меган Маркл и принц Гарри готовятся стать родителями
Меган Маркл и принц Гарри совсем скоро сыграют свадьбу. А пресса уже узнает, готовы ли они стать родителями, когда планируют детей и т.д..
Принц Гарри не один раз отвечал, что хотел бы стать папой. И они с Меган Маркл не будут затягивать с этим. А после визита Меган Маркл и принца Гарри в Белфаст, многие решили, что это произойдет совсем скоро. Возможно, Маган Маркл уже беременна.
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Дело в том, что принц Гарри и Меган Маркл встретились с супружеской парой Синед и Адамом Мерфи, которые им продемонстрировали всевозможные инновационные гаджеты для новорожденных.
Если честно, то это больше похоже на слухи. И все эти гаджеты им могли быть интересны из-за Кейт Миддлтон. Ведь она ждет ребенка.
Во всяком случае, стоит подождать официального заявления. Надеемся, с этим они затягивать не будут.
Напомним, что появились версии имен для третьего ребенка Кейт Миддлтон. Подробности читайте по ссылке.
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