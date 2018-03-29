СМИ: Меган Маркл и принц Гарри готовятся стать родителями

Принц Гарри неоднократно говорил, что готов стать папой.

Меган Маркл и принц Гарри совсем скоро сыграют свадьбу. А пресса уже узнает, готовы ли они стать родителями, когда планируют детей и т.д..

Принц Гарри не один раз отвечал, что хотел бы стать папой. И они с Меган Маркл не будут затягивать с этим. А после визита Меган Маркл и принца Гарри в Белфаст, многие решили, что это произойдет совсем скоро. Возможно, Маган Маркл уже беременна.

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Дело в том, что принц Гарри и Меган Маркл встретились с супружеской парой Синед и Адамом Мерфи, которые им продемонстрировали всевозможные инновационные гаджеты для новорожденных.

Принц Гарри и Меган Маркл фото gettyimages.com

Если честно, то это больше похоже на слухи. И все эти гаджеты им могли быть интересны из-за Кейт Миддлтон. Ведь она ждет ребенка.

Во всяком случае, стоит подождать официального заявления. Надеемся, с этим они затягивать не будут.

Напомним, что появились версии имен для третьего ребенка Кейт Миддлтон. Подробности читайте по ссылке.