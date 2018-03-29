Вот это поворот: Кайли Дженнер стала блондинкой
Новоиспеченная мама Кайли Дженнер кардинально изменила образ.
Голливудская дива Ким Кардашьян 3 года назад из жгучей брюнетки перекрасилась в платиновую блондинку. За это время цвет волос Ким неоднократно менялся, но сейчас звезда все же отдает предпочтение блонду. А теперь пример с сестры взяла и Кайли Дженнер, которая недавно впервые стала мамой.
Так, на днях Кайли Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в новом образе – платиновой блондинки:
Думаю, я должна была быть блондинкой.
Отметим, поклонники Кайли Дженнер разделились на 2 лагеря: одни советуют вернуть прежний цвет волос, другие же в восторге от нового образа звезды.
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