Вот это поворот: Кайли Дженнер стала блондинкой

Новоиспеченная мама Кайли Дженнер кардинально изменила образ.

Голливудская дива Ким Кардашьян 3 года назад из жгучей брюнетки перекрасилась в платиновую блондинку. За это время цвет волос Ким неоднократно менялся, но сейчас звезда все же отдает предпочтение блонду. А теперь пример с сестры взяла и Кайли Дженнер, которая недавно впервые стала мамой.

Так, на днях Кайли Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в новом образе – платиновой блондинки:

Думаю, я должна была быть блондинкой.

Кайли Дженнер фото instagram.com/kyliejenner

Отметим, поклонники Кайли Дженнер разделились на 2 лагеря: одни советуют вернуть прежний цвет волос, другие же в восторге от нового образа звезды.

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