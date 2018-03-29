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Вот это поворот: Кайли Дженнер стала блондинкой

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Новоиспеченная мама Кайли Дженнер кардинально изменила образ.
Кайли Дженнер перекрасилась в блонд (фото)
Кайли Дженнер перекрасилась в блонд (фото)
instagram.com/kyliejenner

Голливудская дива Ким Кардашьян 3 года назад из жгучей брюнетки перекрасилась в платиновую блондинку. За это время цвет волос Ким неоднократно менялся, но сейчас звезда все же отдает предпочтение блонду. А теперь пример с сестры взяла и Кайли Дженнер, которая недавно впервые стала мамой.

Так, на днях Кайли Дженнер опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в новом образе – платиновой блондинки:

Думаю, я должна была быть блондинкой.

Кайли Дженнер фото
Кайли Дженнер фото
instagram.com/kyliejenner

Отметим, поклонники Кайли Дженнер разделились на 2 лагеря: одни советуют вернуть прежний цвет волос, другие же в восторге от нового образа звезды.

Напомним, появилась информация, что принц Гарри и его невеста Меган Маркл уже в ожидании малыша. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Кайли Дженнер, брюнетка, блондинка, смена имиджа звезд, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  29.03.2018, 12:29
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