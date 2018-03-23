Счастливы вместе: Маша Ефросинина отправилась с мужем в Италию

Маша Ефросинина отправилась с мужем Тимуром Хромаевым в Италию отмечать его день рождения .

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Телеведущая Маша Ефросинина в январе уже была с мамой и сестрой в Италии, где они вместе весело отметили мамин день рождения. Видимо, путешествие в Италию стало для семьи Ефросининой хорошей традицией, ведь на днях они с мужем Тимуром Хромаевым отправились туда вновь, на этот раз - чтобы отметить его день рождения.

Маша Ефросинина активно делится фото с романтического итальянского отдыха на своей странице в Instagram:

В Instagram, к слову, телеведущая также поздравила мужа Тимура Хромаева с днем рождения:

Happy Birthday, baby! Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 23 Мар 2018 в 12:14 PDT

Отметим, Маша Ефросинина замужем за Тимуром Хромаевым уже 15 лет, пара воспитывает двоих детей: дочь Нану и сына Александра.

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