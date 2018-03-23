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Счастливы вместе: Маша Ефросинина отправилась с мужем в Италию

Комментариев: 1
Маша Ефросинина отправилась с мужем Тимуром Хромаевым в Италию отмечать его день рождения .
Счастливы вместе: Маша Ефросинина отправилась с мужем в Италию
Счастливы вместе: Маша Ефросинина отправилась с мужем в Италию
instagram.com/mashaefrosinina/

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Телеведущая Маша Ефросинина в январе уже была с мамой и сестрой в Италии, где они вместе весело отметили мамин день рождения. Видимо, путешествие в Италию стало для семьи Ефросининой хорошей традицией, ведь на днях они с мужем Тимуром Хромаевым отправились туда вновь, на этот раз - чтобы отметить его день рождения.

Маша Ефросинина активно делится фото с романтического итальянского отдыха на своей странице в Instagram:

В Instagram, к слову, телеведущая также поздравила мужа Тимура Хромаева с днем рождения:

 

Happy Birthday, baby!

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Отметим, Маша Ефросинина замужем за Тимуром Хромаевым уже 15 лет, пара воспитывает двоих детей: дочь Нану и сына Александра.

Напомним, дочь Ольги Фреймут рассказала о конфликте с няней. Подробности узнайте по ссылке.

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  27.03.2018, 17:03
Оценка:  0
pусский
Да одни пидapaсы заeбаные в этой Италии, хyй им всем в сраку! И только гoндоны штопанные не понимают, что хорошо отдохнуть можно только в России!
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