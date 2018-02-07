Телеведущая Маша Ефросинина посетила Неделю моды с сестрой.

Маша Ефросинина появилась на публике с сестрой (фото) instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина недавно провела отпуск в компании мамы и сестры. А приехав с отдыха, телеведущая не смогла пропустить такое масштабное мероприятие, как Ukrainian Fashion Week FW 18-19.

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Посетить Неделю моды в Киеве Маша Ефросинина решила со своей младшей сестрой Лизой Ющенко. Отметим, девушки были в похожих нарядах:

Маша Ефросинина с сестрой фото instagram.com/mashaefrosinina

Фото Ефросинина подписала:

Как кто-то сегодня где-то написал, “сестры в сёдлах“! Ну, что ж, Лизок, запееевай: .....парррра-парррра-парррадумся на своём веку.....

Напомним, в Киеве продолжается Ukrainian Fashion Week. Как выглядели звездные гости третьего дня – смотрите по ссылке.