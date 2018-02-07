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Маша Ефросинина появилась на публике с сестрой

Комментариев: 4
Телеведущая Маша Ефросинина посетила Неделю моды с сестрой.
Маша Ефросинина появилась на публике с сестрой (фото)
Маша Ефросинина появилась на публике с сестрой (фото)
instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина недавно провела отпуск в компании мамы и сестры. А приехав с отдыха, телеведущая не смогла пропустить такое масштабное мероприятие, как Ukrainian Fashion Week FW 18-19.

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Посетить Неделю моды в Киеве Маша Ефросинина решила со своей младшей сестрой Лизой Ющенко. Отметим, девушки были в похожих нарядах:

 

Маша Ефросинина с сестрой фото
Маша Ефросинина с сестрой фото
instagram.com/mashaefrosinina

 

Фото Ефросинина подписала:

Как кто-то сегодня где-то написал, “сестры в сёдлах“! Ну, что ж, Лизок, запееевай: .....парррра-парррра-парррадумся на своём веку..... 

Напомним, в Киеве продолжается Ukrainian Fashion Week. Как выглядели звездные гости третьего дня – смотрите по ссылке.

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Теги: маша ефросинина, телеведущая, сестра, Украинская неделя моды, ukrainian fashion week, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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украинец  (аноним)  07.02.2018, 19:05
Оценка:  0
украинец
Петро Олексійович!
гость  (аноним)  07.02.2018, 17:21
Оценка:  0
гость
украинец (аноним) 07.02.2018, 16:18
а хто тобі гімно на вуста намащує?
pусский  (аноним)  07.02.2018, 16:27
Оценка:  +1
pусский
Бедолага Украинец, до чего вас довели пидapacы у власти... Эмигрируй в Россию!
украинец  (аноним)  07.02.2018, 16:18
Оценка:  0
украинец
Я дуже сильно люблю Україну. Спасибі вам, Петро Олексійович, я бачу як багато ви робите для всіх нас. Щоранку, я прокидаюся з гімном на вустах. Дякую, дякую!
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