Маша Ефросинина появилась на публике с сестрой
Телеведущая Маша Ефросинина посетила Неделю моды с сестрой.
Маша Ефросинина недавно провела отпуск в компании мамы и сестры. А приехав с отдыха, телеведущая не смогла пропустить такое масштабное мероприятие, как Ukrainian Fashion Week FW 18-19.
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Посетить Неделю моды в Киеве Маша Ефросинина решила со своей младшей сестрой Лизой Ющенко. Отметим, девушки были в похожих нарядах:
Фото Ефросинина подписала:
Как кто-то сегодня где-то написал, “сестры в сёдлах“! Ну, что ж, Лизок, запееевай: .....парррра-парррра-парррадумся на своём веку.....
Напомним, в Киеве продолжается Ukrainian Fashion Week. Как выглядели звездные гости третьего дня – смотрите по ссылке.
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