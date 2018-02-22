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Маша Ефросинина поделилась секретом стройности

Комментариев: 5
Украинская телеведущая показала эффективное упражнение для похудения.
Маша Ефросинина поделилась секретом стройности
Маша Ефросинина поделилась секретом стройности
pinterest.com

Маша Ефросинина всегда агитирует своих поклонников к занятиям спортом. Ведь это хорошо не только для внешности, но и приносит огромную пользу здоровью. Сама телеведущая тоже регулярно посещает спортзал, где занимается с тренером.

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В Instagram Ефросинина регулярно делится видеороликами или фотографиями и пишет о своих спортивных достижениях, мотивации, целях.

В этот раз Маша показала упражнение из пилатеса для прокачки ягодиц. Конечно, делать подобное без руководства тренера опасно и сложно, но главное, считает телеведущая, захотеть – и тогда всё получится.

Напомним также, что Артем Пивоваров отыграет большой сольный концерт.

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Теги: Маша Ефросинина, телеведущая, упражнения, упражнения для бедер и ягодиц, похудение
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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  25.02.2018, 21:58
Оценка:  +2
гость
Ефросинина ты жирной хоть когда-то была ? Зачем ты дура советы раздаешь, в темах которых не шаришь.
гость  (аноним)  25.02.2018, 21:19
Оценка:  0
гость
русПет это что-то новенькое Хоти Петенька, хоти А анал что, разорвали тебе? что уже не хочешь?
русскийПетенька  (аноним)  25.02.2018, 20:24
Оценка:  0
русскийПетенька
хочу сосать! хочу!!
гость  (аноним)  25.02.2018, 18:29
Оценка:  +1
гость
Меньше жрать надо, вот и весь секрет.
pусский  (аноним)  25.02.2018, 17:10
Оценка:  0
pусский
Пусть выложит видео, как ейную сраку между ягодиц огромным хуем прокачивает тренированный ёбарь!
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