Маша Ефросинина поделилась секретом стройности

Украинская телеведущая показала эффективное упражнение для похудения.

Маша Ефросинина всегда агитирует своих поклонников к занятиям спортом. Ведь это хорошо не только для внешности, но и приносит огромную пользу здоровью. Сама телеведущая тоже регулярно посещает спортзал, где занимается с тренером.

Читайте также: Елена Кравец показала свой новый дом

В Instagram Ефросинина регулярно делится видеороликами или фотографиями и пишет о своих спортивных достижениях, мотивации, целях.

В этот раз Маша показала упражнение из пилатеса для прокачки ягодиц. Конечно, делать подобное без руководства тренера опасно и сложно, но главное, считает телеведущая, захотеть – и тогда всё получится.

Напомним также, что Артем Пивоваров отыграет большой сольный концерт.