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Рики Мартин признался, почему решил сделать каминг-аут

Комментариев: 3
Долгое время друзья Рики Мартина отговаривали его от каминг-аута.
Рики Мартин признался, почему решил сделать каминг-аут
Рики Мартин признался, почему решил сделать каминг-аут
GettyImages.com

Рики Мартин входит в число секс-символов и у него огромная армия поклонниц. Правда, после его признания в нетрадиционной ориентации, количество поклонниц сократилось. Артист в один из моментов принял решение совершить каминг-аут.

Рики Мартин с возлюбленным фото
Рики Мартин с возлюбленным фото
GettyImages.com

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Как недавно рассказал Рики Мартин в интервью на шоу The Daily Show, его друзья были против каминг-аута. Более того, его отговаривали рассказывать о своих сексуальных предпочтениях, боясь, что это может разрушить его карьеру:

Я вырос в культуре, которая говорила мне, что мои чувства — ужас и зло. Ко всему прочему меня считали чем-то вроде секс-символа. Но все это время мне было больно, молчание ужасно мучило меня.

А совершить каминг-аут он решился из-за детей. Рики Мартин признался, что ему нравятся мужчины, после рождения двоих детей от суррогатной матери:

Когда у меня появились дети, я сказал себе: "Больше нет смысла скрывать". Я не собирался врать сыновьям. Ничуть не жалею о том, что сделал.

Отметим, что Рики Мартин признался публично в своей нетрадиционной ориентации в 2010 году. А вот недавно сыграл свадьбу со своим возлюбленным.

Напомним, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова удивили всех новостью о рождении близнецов. А теперь впервые показали своих детей

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Теги: Рики Мартин, певец, каминг-аут, каминг-аут звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
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русский  (аноним)  22.01.2018, 12:50
Оценка:  0
русский
Хочу в пуканчик на Красной площади от нашего любимого вождя Авладимира Авладимиравача))))).
гость  (аноним)  22.01.2018, 12:00
Оценка:  -1
гость
А что это не ужас , массировать гавно друг друга и думать что это не психологическое отклонение понятно что вас много , но почему все должны умиляться этим (
mtommoup    22.01.2018, 11:15
Оценка:  0
mtommoup
Одного не пойму:почему с подобным решением тянет Володенька Кличко...
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