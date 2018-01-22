Рики Мартин признался, почему решил сделать каминг-аут

Долгое время друзья Рики Мартина отговаривали его от каминг-аута.

Рики Мартин входит в число секс-символов и у него огромная армия поклонниц. Правда, после его признания в нетрадиционной ориентации, количество поклонниц сократилось. Артист в один из моментов принял решение совершить каминг-аут.

Рики Мартин с возлюбленным фото GettyImages.com

Читайте также: Оля Полякова похвасталась "бесконечными ногами"

Как недавно рассказал Рики Мартин в интервью на шоу The Daily Show, его друзья были против каминг-аута. Более того, его отговаривали рассказывать о своих сексуальных предпочтениях, боясь, что это может разрушить его карьеру:

Я вырос в культуре, которая говорила мне, что мои чувства — ужас и зло. Ко всему прочему меня считали чем-то вроде секс-символа. Но все это время мне было больно, молчание ужасно мучило меня.

А совершить каминг-аут он решился из-за детей. Рики Мартин признался, что ему нравятся мужчины, после рождения двоих детей от суррогатной матери:

Когда у меня появились дети, я сказал себе: "Больше нет смысла скрывать". Я не собирался врать сыновьям. Ничуть не жалею о том, что сделал.

Отметим, что Рики Мартин признался публично в своей нетрадиционной ориентации в 2010 году. А вот недавно сыграл свадьбу со своим возлюбленным.

Напомним, что Энрике Иглесиас и Анна Курникова удивили всех новостью о рождении близнецов. А теперь впервые показали своих детей.