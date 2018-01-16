Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые показали своих детей

Энрике Иглесиас и Анна Курникова удивили всех новостью о рождении близнецов.

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Певец Энрике Иглесиас и спортсменка Анна Курникова недавно удивили всех новость о рождении детей. Оказывается, Иглесиас и Курникова стали родителями 16 декабря 2017 года. Пара не спешила комментировать эту новость. А вот мама певца почти сразу подтвердила, что у нее появились внуки

А теперь и Энрике Иглесиас не скрывает, что у него с Анной есть дети.

Певец Иглесиас даже опубликовал фото на своей странице в Instagram, где позирует с одним из своих детей.

My Sunshine Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 16 Січ 2018 р. о 9:39 PST

В свою очередь Анна тоже решила запостить свою фотографию с одним из близнецов.

My Sunshine Допис, поширений 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova) 16 Січ 2018 р. о 10:48 PST

Это первые фото новорожденных детей Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса.

Напомним, что Ким Кардашьян стала мамой в третий раз. Кардашьян даже сообщила пол ребенка.