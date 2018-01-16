Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые показали своих детей
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Певец Энрике Иглесиас и спортсменка Анна Курникова недавно удивили всех новость о рождении детей. Оказывается, Иглесиас и Курникова стали родителями 16 декабря 2017 года. Пара не спешила комментировать эту новость. А вот мама певца почти сразу подтвердила, что у нее появились внуки
А теперь и Энрике Иглесиас не скрывает, что у него с Анной есть дети.
Певец Иглесиас даже опубликовал фото на своей странице в Instagram, где позирует с одним из своих детей.
В свою очередь Анна тоже решила запостить свою фотографию с одним из близнецов.
Это первые фото новорожденных детей Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса.
Напомним, что Ким Кардашьян стала мамой в третий раз. Кардашьян даже сообщила пол ребенка.
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