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Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые показали своих детей

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Энрике Иглесиас и Анна Курникова удивили всех новостью о рождении близнецов.
Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые показали своих детей (фото)
Энрике Иглесиас и Анна Курникова впервые показали своих детей (фото)
GettyImages.com

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Певец Энрике Иглесиас и спортсменка Анна Курникова недавно удивили всех новость о рождении детей. Оказывается, Иглесиас и Курникова стали родителями 16 декабря 2017 года. Пара не спешила комментировать эту новость. А вот мама певца почти сразу подтвердила, что у нее появились внуки

А теперь и Энрике Иглесиас не скрывает, что у него с Анной есть дети.

Певец Иглесиас даже опубликовал фото на своей странице в Instagram, где позирует с одним из своих детей.

 

 

My Sunshine

Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

В свою очередь Анна тоже решила запостить свою фотографию с одним из близнецов.

 

 

My Sunshine

Допис, поширений 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

Это первые фото новорожденных детей Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса.

Напомним, что Ким Кардашьян стала мамой в третий раз. Кардашьян даже сообщила пол ребенка. 

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Теги: Энрике Иглесиас, певец, анна курникова, спортсменка, дети, фото, пост, инстаграм
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Источник: ivona bigmir)net

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