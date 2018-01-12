Рики Мартин женился на своем бойфренде

Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф подписали брачный контракт.

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46-летний Певец Рики Мартин женился на своем 33-летнем бойфренде Джване Йосефе. Рики Мартин ранее сообщал, что сделал предложение руки и сердца своему возлюбленному, но когда состоится свадьба – известно не было. На Золотом Глобусе 2018 Рики Мартин лишь сообщил, что хочет еще четыре пары близнецов.

фото Рики Мартина с детьми и бойфрендом gettyimages.com​

Теперь стало известно, что Рики Мартин и Джван Йосеф официально оформили отношения. Об этом сообщил сам артист:

Теперь я муж. Мы закатим грандиозную вечеринку через пару месяцев, я непременно сообщу вам об этом.

Также Рики Мартин отметил, что они подписали брачный контракт:

Мы обменялись клятвами и подписали все необходимые бумаги, в том числе и брачный контракт.

Теперь публика ожидает информации, когда же состоится пышное торжество в честь молодоженов Рики Мартина и Джвана Йосефа.

Напомним, Принц Уильям откровенно рассказал об отношениях с братом. Подробности узнайте по ссылке.