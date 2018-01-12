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Рики Мартин женился на своем бойфренде

Комментариев: 4
Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф подписали брачный контракт.
Рики Мартин женился на своём бойфренде Джване Йосефе - фото
Рики Мартин женился на своём бойфренде Джване Йосефе - фото
gettyimages.com​

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46-летний Певец Рики Мартин женился на своем 33-летнем бойфренде Джване Йосефе. Рики Мартин ранее сообщал, что сделал предложение руки и сердца своему возлюбленному, но когда состоится свадьба – известно не было. На Золотом Глобусе 2018 Рики Мартин лишь сообщил, что хочет еще четыре пары близнецов.

 

фото Рики Мартина с детьми и бойфрендом
фото Рики Мартина с детьми и бойфрендом
gettyimages.com​

 

Теперь стало известно, что Рики Мартин и Джван Йосеф официально оформили отношения. Об этом сообщил сам артист:

Теперь я муж. Мы закатим грандиозную вечеринку через пару месяцев, я непременно сообщу вам об этом.

Также Рики Мартин отметил, что они подписали брачный контракт:

Мы обменялись клятвами и подписали все необходимые бумаги, в том числе и брачный контракт.

Теперь публика ожидает информации, когда же состоится пышное торжество в честь молодоженов Рики Мартина и Джвана Йосефа.

Напомним, Принц Уильям откровенно рассказал об отношениях с братом. Подробности узнайте по ссылке.

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Теги: Рики Мартин, свадьба, брачный контракт
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  12.01.2018, 12:31
Оценка:  0
гость
Такий красивий мужик, а пропадає даремно.
петенька  (аноним)  12.01.2018, 12:16
Оценка:  0
петенька
Я тоже хочу, это прекрасно, Украине нужны однополые браки!
Ликомания    12.01.2018, 12:15
Оценка:  0
Ликомания
Никогда не верила во всемирный заговор.А оно вот оно.Главная заповедь-плодитеся и размножайтеся-уходит в прошлое.Содом и Гомора были уничтожены как раз за мужеложество...
гость  (аноним)  12.01.2018, 12:09
Оценка:  +1
гость
огненная гиена
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