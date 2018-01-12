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Принц Уильям рассказал об отношениях с братом

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Принц Уильям: «Мы очень сблизились из-за того, что тогда пережили».
Принц Уильям рассказал об отношениях с принцем Гарри (фото)
Принц Уильям рассказал об отношениях с принцем Гарри (фото)
GettyImages.com

Принц Уильям недавно прокомментировал свои отношения с братом. 

Как мы знаем, принц Уильмя будет боярином на свадьбе принца Гарри. И это не просто потому что они братья.

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Принц Уильям сообщил, что они очень близки. Правда, так было не всегда. После трагедии в их семье, они еще больше объединились.

 

фото принца Уильяма и принца Гарри
фото принца Уильяма и принца Гарри
GettyImages.com

 

Принц Уильям во время мероприятия благотворительного фонда CALM рассказал:

Мы очень сблизились из-за того, что тогда пережили. Потеря мамы в таком юном возрасте заставила нас переживать это вместе, бок о бок. Мы стали словно единомышленники, и то, через что мы прошли, сделало нас сильнее.

 

фото принца Уильяма и принца Гарри в юности
фото принца Уильяма и принца Гарри в юности
GettyImages.com

 

Принц Уильям считает принца Гарри своим лучшим другом:

Необходимо поддерживать друг друга, потому что так бывает, что один находится на подъеме, а другой — в трудном положении. Важно, чтобы и отцы, и сыновья говорили, что у них внутри. Кто-то должен быть храбрее и делать первый шаг на этом пути к открытости.

Напомним, что Дмитрий Комаров показал своего брата. Фото смотрите по ссылке

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Теги: Принц Уильям, принц гарри, королевская семья Британии, свадьба принца гарри и меган маркл
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  12.01.2018, 11:20
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pусский
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