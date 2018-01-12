Принц Уильям рассказал об отношениях с братом

Принц Уильям: «Мы очень сблизились из-за того, что тогда пережили».

Принц Уильям недавно прокомментировал свои отношения с братом.

Как мы знаем, принц Уильмя будет боярином на свадьбе принца Гарри. И это не просто потому что они братья.

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Принц Уильям сообщил, что они очень близки. Правда, так было не всегда. После трагедии в их семье, они еще больше объединились.

фото принца Уильяма и принца Гарри GettyImages.com

Принц Уильям во время мероприятия благотворительного фонда CALM рассказал:

Мы очень сблизились из-за того, что тогда пережили. Потеря мамы в таком юном возрасте заставила нас переживать это вместе, бок о бок. Мы стали словно единомышленники, и то, через что мы прошли, сделало нас сильнее.

фото принца Уильяма и принца Гарри в юности GettyImages.com

Принц Уильям считает принца Гарри своим лучшим другом:

Необходимо поддерживать друг друга, потому что так бывает, что один находится на подъеме, а другой — в трудном положении. Важно, чтобы и отцы, и сыновья говорили, что у них внутри. Кто-то должен быть храбрее и делать первый шаг на этом пути к открытости.

Напомним, что Дмитрий Комаров показал своего брата. Фото смотрите по ссылке.