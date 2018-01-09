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Рики Мартин: "Я хочу еще четыре пары близнецов"

Комментариев: 4
Рики Мартин появился на красной дорожке церемонии "Золотого глобуса" вместе со своим возлюбленным.
Рики Мартин: "Я хочу еще четыре пары близнецов"
Рики Мартин: "Я хочу еще четыре пары близнецов"
GettyImages.com

Рики Мартин сейчас готовится к свадьбе со своим возлюбленным Джваном Йосефом. Но это не мешает паре посещать публичные мероприятия. Так пара появилась во время церемонии “Золотого глобуса 2018“.

 

GettyImages.com

 

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46-летний музыкант Рики Мартин также с большим удовольствием пообщался с прессой, поговорил по поводу личной жизни. И отметил, что готов создать большую семью:

Я хочу еще четыре пары близнецов. Да, мне бы очень хотелось иметь большую семью. Но в данный момент у меня много работы, и плюс я готовлюсь к свадьбе. Мы хотим сначала покончить с этими делами, а уже потом будем готовиться к усыновлению детей.

Отметим, Рики Мартин со своим возлюбленным воспитывают двоих детей: Матео и Валентино.

Напомним, что Хью Грант скоро станет отцом. Он появился на публике со своей беременной возлюбленной. Фото смотрите по ссылке.

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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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петенька  (аноним)  09.01.2018, 12:16
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
Перделка  (аноним)  09.01.2018, 12:10
Оценка:  0
Перделка
Многодетная мать, епт, пердь)
pусский  (аноним)  09.01.2018, 12:01
Оценка:  0
pусский
А я хочу убивать всех пидapacoв xyeм в сраку!
петенька  (аноним)  09.01.2018, 10:52
Оценка:  +1
петенька
Ах, это прекрасно, у меня увлажнился пуканчик!
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