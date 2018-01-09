Рики Мартин: "Я хочу еще четыре пары близнецов"

Рики Мартин появился на красной дорожке церемонии "Золотого глобуса" вместе со своим возлюбленным.

Рики Мартин сейчас готовится к свадьбе со своим возлюбленным Джваном Йосефом. Но это не мешает паре посещать публичные мероприятия. Так пара появилась во время церемонии “Золотого глобуса 2018“.

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46-летний музыкант Рики Мартин также с большим удовольствием пообщался с прессой, поговорил по поводу личной жизни. И отметил, что готов создать большую семью:

Я хочу еще четыре пары близнецов. Да, мне бы очень хотелось иметь большую семью. Но в данный момент у меня много работы, и плюс я готовлюсь к свадьбе. Мы хотим сначала покончить с этими делами, а уже потом будем готовиться к усыновлению детей.

Отметим, Рики Мартин со своим возлюбленным воспитывают двоих детей: Матео и Валентино.

Напомним, что Хью Грант скоро станет отцом. Он появился на публике со своей беременной возлюбленной. Фото смотрите по ссылке.