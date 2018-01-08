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В семье Елизаветы II сообщили о еще одной беременности

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В королевской семье ожидают еще одного ребенка.
В семье Елизаветы II сообщили о еще одной беременности
В семье Елизаветы II сообщили о еще одной беременности
GettyImages.com

В королевской семье сообщили еще об одной радостной новости. Всем известно, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. А теперь стало известно о беременности внучки Елизаветы II.

Старшая внучка королевы Елизаветы II, 36-летняя Зара Тиндалл и ее муж Майк ждут ребенка.

 

GettyImages.com

 

В Букингемском дворце уже подтвердил информацию о беременности Зары:

Мы подтверждаем, что Зара беременна вторым ребенком. Ее Величество и члены королевской семьи были очень рады услышать эту новость.

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Пара, должно быть, очень рада этому событию. Учитывая, что весной 2017 года Зара Филлипс (Тиндалл) и Майк Тиндалл должны были стать родителями во второй раз. Но у Зары случился выкидыш.

 

GettyImages.com

 

Напомним, Светлана Лобода заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце правой руки. Светлана Лобода собирается замуж? Подробности читайте по ссылке

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Теги: королевская семья Британии, внучка Елизаветы II, Зара Филлипс (Тиндалл), Зара Филлипс, беременность в королевской семье
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Источник: ivona bigmir)net
Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  08.01.2018, 10:22
Оценка:  0
гость
от БМ вы даете, я уж подумал, Лизка две полоски увидала....
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