В королевской семье ожидают еще одного ребенка.

В семье Елизаветы II сообщили о еще одной беременности GettyImages.com

В королевской семье сообщили еще об одной радостной новости. Всем известно, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка. А теперь стало известно о беременности внучки Елизаветы II.

Старшая внучка королевы Елизаветы II, 36-летняя Зара Тиндалл и ее муж Майк ждут ребенка.

GettyImages.com

В Букингемском дворце уже подтвердил информацию о беременности Зары:

Мы подтверждаем, что Зара беременна вторым ребенком. Ее Величество и члены королевской семьи были очень рады услышать эту новость.

Читайте также: Хлои Кардашьян показала свой животик

Пара, должно быть, очень рада этому событию. Учитывая, что весной 2017 года Зара Филлипс (Тиндалл) и Майк Тиндалл должны были стать родителями во второй раз. Но у Зары случился выкидыш.

GettyImages.com

Напомним, Светлана Лобода заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце правой руки. Светлана Лобода собирается замуж? Подробности читайте по ссылке.