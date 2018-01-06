Хлои Кардашьян показала свой животик

Сестра Ким Кардашьян сейчас в положении, и она поделилась снимками, на которых очень хорошо видно животик.

Звезда реалити "Семейство Кардашьян" Хлои, которая вскоре впервые станет мамой, поделилась с поклонниками свежими снимками.

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На фото, которые Хлои Кардашьян опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена вместе с возлюбленным Тристаном Томпсоном и демонстрирует округлившийся животик.

Один из снимков будущая мама прокомментировала так:

Папа и мама.

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