Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Хлои Кардашьян показала свой животик

Комментариев: 2
Сестра Ким Кардашьян сейчас в положении, и она поделилась снимками, на которых очень хорошо видно животик.
Хлои Кардашьян показала свой животик
Хлои Кардашьян показала свой животик
GettyImages.com

Звезда реалити "Семейство Кардашьян" Хлои, которая вскоре впервые станет мамой, поделилась с поклонниками свежими снимками.

Читайте также: Николь Кидман показала важных женщин в своей жизни

На фото, которые Хлои Кардашьян опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена вместе с возлюбленным Тристаном Томпсоном и демонстрирует округлившийся животик.

Один из снимков будущая мама прокомментировала так:

Папа и мама.

Напомним так же, что Леди Гага похвасталась соблазнительным телом

Поделись:
Теги: хлои кардашьян, хлои кардашьян беременна, хлои кардашьян ждет первенца, хлои кардашьян с парнем, хлои кардашьян инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
wnt    06.01.2018, 16:13
Оценка:  +1
wnt
Кто-то ей вбрызнул и теперь все должны интересоваться её беременным пузом?? А кто это вообще?
гость  (аноним)  06.01.2018, 15:59
Оценка:  -1
гость
Сейчас придёт поц под ником русский, и опять расрёт себе в штаны, гы гы гы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь