Хлои Кардашьян показала свой животик
Сестра Ким Кардашьян сейчас в положении, и она поделилась снимками, на которых очень хорошо видно животик.
Звезда реалити "Семейство Кардашьян" Хлои, которая вскоре впервые станет мамой, поделилась с поклонниками свежими снимками.
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На фото, которые Хлои Кардашьян опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена вместе с возлюбленным Тристаном Томпсоном и демонстрирует округлившийся животик.
Один из снимков будущая мама прокомментировала так:
Папа и мама.
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