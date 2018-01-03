Светлана Лобода собирается выйти замуж?

Светлана Лобода заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце правой руки.

Певица LOBODA сейчас отдыхает в ОАЭ. А проводит время она там не одна. А с дочерью и украинским дизайнером грузинского происхождения Бичоллой Тетрадзе.

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С ним же она публикует снимки, где они стоят вместе и обнимаются или держатся за руки. Но больше всего поклонников заинтересовала кольцо, которое появилось на том самом безымянном пальце правой руки.

Многие предположили, что Светлане Лободе сделали предложение руки и сердца. И не исключают, что предложение сделал Бичолла Тетрадзе.

The Louvre 🤷‍♀️ Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 4 Січ 2018 р. о 1:50 PST

The evening😍 Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 3 Січ 2018 р. о 9:49 PST

Отметим, Лобода недавно заговорила о желании родить второго ребенка. Так что у нее скорей всего есть кто-то, раз появилось такое желание. Во всяком случае, позже все узнаем)

Напомним, что Вера Брежнева опубликовала редкие снимки со своим мужем Константином Меладзе. Фото смотрите по ссылке.