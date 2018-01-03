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Светлана Лобода собирается выйти замуж?

Комментариев: 4
Светлана Лобода заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце правой руки.
Светлана Лобода собирается выйти замуж?
Светлана Лобода собирается выйти замуж?
instagram.com/lobodaofficial

Певица LOBODA сейчас отдыхает в ОАЭ. А проводит время она там не одна. А с дочерью и украинским дизайнером грузинского происхождения Бичоллой Тетрадзе.

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С ним же она публикует снимки, где они стоят вместе и обнимаются или держатся за руки. Но больше всего поклонников заинтересовала кольцо, которое появилось на том самом безымянном пальце правой руки.

Многие предположили, что Светлане Лободе сделали предложение руки и сердца. И не исключают, что предложение сделал Бичолла Тетрадзе.

 

 

The Louvre 🤷‍♀️

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

 

 

The evening😍

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

 

 

Master & masterpiece 🖤

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Отметим, Лобода недавно заговорила о желании родить второго ребенка. Так что у нее скорей всего есть кто-то, раз появилось такое желание. Во всяком случае, позже все узнаем)

Напомним, что Вера Брежнева опубликовала редкие снимки со своим мужем Константином Меладзе. Фото смотрите по ссылке.

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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (4)
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ботан  (аноним)  05.01.2018, 11:37
Оценка:  0
ботан
Женись на каком то чурке и уё6уй нах Лабуда ипаная
morpeh66    05.01.2018, 11:21
Оценка:  0
morpeh66
Что Нателлка уже не устраивает???????????
lusyika    05.01.2018, 11:14
Оценка:  0
lusyika
Своє шмаття збирає до московії? Вперед з піснями!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pусский  (аноним)  05.01.2018, 11:11
Оценка:  0
pусский
За мой огромный, багровый, вонючий xyй? Гы-гы-гы!
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