Владимир Остапчук: "Любви можно научить своим примером, теплотой и отношением к человеку"

Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук рассказал о свадьбе, трогательном обещании жене и незабываемой помолвке.

Читай также: Жена Остапчука засветилась в объятиях победителя “Танців з зірками“

Владимир Остапчук – известный украинский теле- и радиоведущий, ведущий нашумевшего шоу «Маска» на телеканале «Украина». Он говорит на пяти языках, является мастером спорта по ракетному моделированию и всегда знает, как поддержать разговор. Ведущая шоу «Без краватки» на канале НЛО TV Иванна Онуфрийчук поговорила с Владимиром о его свадьбе, трогательном обещании жене и незабываемой помолвке.

Владимир, в прошлом году все только и говорили, что о твоей свадьбе. В конце года в светской тусовке казалось, что новость о твоей свадьбе была важнее коронавируса…

Да, теперь Остапчуков стало больше – моя жена Кристина взяла мою фамилию. Моя жена – нотариус, и я понимаю, что смена фамилия – это штука, которую документально даже сложно оформить. Но она на это решилась, и мне очень приятно.

У тебя перед свадьбой был мальчишник. Кого пригласил, и все ли приглашенные приехали?

Сейчас такая сложная история с коронавирусом, поэтому несколько людей «отпали». Но я приглашал самых близких. Чтобы, в случае чего, забрать у них телефоны, и они ничего не разболтали (смеется). Нас было 7-8 человек. Программа была очень «мальчуковая»: сначала пейнтбол, потом квадроциклы, а вечером пошли в ресторан.

Владимир Остапчук в шоу "Без краватки" пресс-служба

Ты сделал предложение Кристине в годовщину вашего знакомства, в романтической поездке. Как это произошло?

Это было «сквозь боль и страдания», как говорят психологи (улыбается). У нас не было конкретных дат с женой, на которые мы могли опираться. Мы не помним, в какой день начали встречаться, поэтому я предложил опираться на дату, когда мы впервые увидели друг друга. И вот 19 августа она присылает мне открытку, где написано «Вова, возьми плавки и паспорт». Я понимаю, что мы едем на море, и это точно не Житомирская область (смеется). И тогда я подумал: это может быть отличным местом для того, чтобы сделать ей предложение. Поэтому я позвонил турагенту, которая заказала нам этот тур, и спрашиваю у нее о деталях поездки. Она говорит: «Я ничего не скажу – это сюрприз». Тогда я говорю: «Я хочу сделать Кристине предложение». И она сразу: «Ой! Значит, такой-то рейс, такой тур, во столько вылет, цветы я заказала!» (смеется). Это было в Стамбуле. Кристина сделала мне подарок: заказала поездку по Босфору на яхте для нас. Я же перед этим выбрал ей кольцо. А во время поездки подумал: а вдруг она догадывается, что я в этот день сделаю ей предложение? Поэтому я решил с самого утра ее драконить (смеется). В самолете цеплялся из-за всякой мелочи, она была очень злая. Потом мы ехали на этой яхте, сидели в разных ее углах. И тут я взял коробку из-под шампанского, где лежало кольцо, встал на одно колено, и спросил: «Ты выйдешь за меня замуж?». Она ничего не сказала, но расплакалась. А потом я извинился и объяснил, почему себя вел так с самого утра. В результате, она сказала «да».

Кто занимался организацией свадьбы?

Event-агентство. У нас с ними очень совпало видение свадьбы. Свадьба была в загородном итальянском ресторане, потому что нам очень нравится эта стилистика.

А почему хедлайнером на свадьбе была Верка Сердючка?

Так, а кто еще? Тут нужно вопрос иначе ставить: какая украинская свадьба проходит без Сердючки? К тому же, у нас были все атрибуты такой свадьбы: нам подарили сервиз и постельное белье. Я считаю – это супер.

Владимир Остапчук в шоу "Без краватки" пресс-служба

Твое свадебное обещание было очень искренним. Ты поблагодарил Кристину за то, что она научила тебя любить. Расскажи, как этому можно научиться?

Когда мы только начали встречаться с Кристиной, мы писали друг другу письма. Как-то мы сидели с ней в ресторане, я написал это письмо, и я тогда сказал, что отдам ей его в очень важный день нашей жизни. Я потом немного изменил текст и понял, что это может быть обещание в день свадьбы. В моей жизни в тот год изменилось почти все. Я за это время пересобрался, как пазл. То, что мы прошли с Кристиной за год, – люди столько проходят за десять лет. У меня все это время был слоган в голове «мы крепко держимся за руки». Это и есть ответ на вопрос: как научить любить? Любви можно научить своим примером, теплотой и отношением к человеку.

Твоя жизнь кардинально изменилась после «Евровидения»?

Жизнь не изменилась, кардинально изменилась карьера. Для меня это было классным трамплином, который показал – я умею это, это и это. Просто раньше у меня не было возможности все это показать.

Ты стал ведущим грандиозного шоу «Маска» на канале «Украина». Расскажи о нем?

Я помню момент, когда мне впервые позвонили с канала, и сказали: есть такое шоу. Я залез в интернет почитать о нем (я знал до этого, что это международный формат). Канал «Украина» купил права на украинскую адаптацию этого шоу. Я перед началом съемок посмотрел австралийский и американский формат шоу. Знаешь, я сидел перед экраном, как в «Диснейленде», словно на американских горках. И все, что я мог сказать – это «ваааау!». Шоу «Маска» заслужила миллионы фанатов по всему миру. Конечно, это грандиозно. У нас есть костюмы, которые шьет талантливая Леся Патока. Я даже не могу описать их словами: они яркие, грандиозные… Эти декорации, детективы, которые разгадывают, какая звезда прячется под маской на этот раз. Мне интереснее всего быть частью этой детективной истории. Должен сказать, у нас самая большая концентрация звезд в этом шоу – такого количества звезд ни в одной адаптации «Маски» еще не было! Это словно сериал, который ты начинаешь смотреть, а потом до четырех утра сидишь с вот такими глазами: ну что же там дальше? Самый эмоциональный момент, когда весь зал кричит: «Маску! Маску! Маску!». И ты понимаешь, угадал ты или нет.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.