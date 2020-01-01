Жена Остапчука засветилась в объятиях победителя "Танців з зірками"
Супруга известного украинского шоумена и ведущего грандиозного шоу “Маска“ Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук рассказала в соцсети о своем увлечении танцами.
Читай также: Анна Ризатдинова показала, как подрос ее 3-летний сын от Онищенко
На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис девушка показала пользователям Сети своего учителя, а также рассекретила, какой танец сейчас изучает. Так, в аккаунте Кристины появились кадры, где она кружит в танго с победителем первого обновленного сезона “Танців з зірками“ Игорем Кузьменко. В 2017 году мужчина был партнером певицы Натальи Могилевской.
“Пришла встряхнуть стариной, и всем очень советую попасть хоть на 1 занятие с Игорем“, - написала жена Остапчука.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Наталья Могилевская подсказала девушкам, с чего нужно начинать похудение
- Слишком горячо: Экс-девушка Брэда Питта выставила интимное фото
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил