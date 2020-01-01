Кристина Остапчук решила заняться танцами и показала, кто стал ее учителем.

Супруга известного украинского шоумена и ведущего грандиозного шоу “Маска“ Владимира Остапчука, нотариус Кристина Остапчук рассказала в соцсети о своем увлечении танцами.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис девушка показала пользователям Сети своего учителя, а также рассекретила, какой танец сейчас изучает. Так, в аккаунте Кристины появились кадры, где она кружит в танго с победителем первого обновленного сезона “Танців з зірками“ Игорем Кузьменко. В 2017 году мужчина был партнером певицы Натальи Могилевской.

“Пришла встряхнуть стариной, и всем очень советую попасть хоть на 1 занятие с Игорем“, - написала жена Остапчука.

Жена Остапчука засветилась в объятиях победителя "Танців з зірками" скриншот

Жена Остапчука засветилась в объятиях победителя "Танців з зірками" скриншот

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