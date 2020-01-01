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Наталья Могилевская подсказала девушкам, с чего нужно начинать похудение

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Певица Наталья Могилевская подсказала, как сбросить лишние килограммы после новогодних праздников.
Наталья Могилевская подсказала девушкам, с чего нужно начинать похудение
Наталья Могилевская подсказала девушкам, с чего нужно начинать похудение
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, известная певица, тренер 6 сезона “Лиги смеха“ и экс-продюсер Наталья Могилевская поделилась с подписчицами полезными советами на тему, как вернутся в форму после новогодних праздников.

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Так, на своей странице в Инстаграм 45-летняя знаменитость подсказала девушкам, с чего нужно начинать похудение. По словам Натальи, в первую очередь нужно заняться питанием и первый день есть только 2-3 продукта.

“На мой взгляд лучше всего начинать с моно дня. Весь день вы едите 2-3 продукта, например - тыква, орехи или рыба и салат. Комбинаций может быть много. Но я не могу рекомендовать мясо, поскольку не ем его. Да и рыбу тоже крайне редко. Можно день на кефире“, - написала Могилевская.

После разгрузочного дня можно переходить постепенно на выбранную форму здорового питания и легких тренировок.

“Все должно быть постепенно и в кайф. 15 мин в день для начала с головой!“, - подытожила артистка.

Наталья Могилевская подсказала девушкам, с чего нужно начинать похудение
Наталья Могилевская подсказала девушкам, с чего нужно начинать похудение
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Теги: Наталья Могилевская, похудение
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Источник: ivonа bigmir)net

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