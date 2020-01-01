Ольга Грицык призналась, есть ли в ее гардеробе вещи "eco-friendly".

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Тренд осознанного отношения к окружающей среде распространился и на гардероб. Следовательно, чтобы быть модной и стильной, не стоит в порыве шопинга покупать все новинки сезона. Для начала стоит спокойно разобрать свой гардероб и освободить его от лишних вещей. А тогда смело отправляться за обновками, принимая во внимание необходимость этих вещей и их гармоничное сочетание в образах.

Популярная ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» Ольга Грицык в интервью Ivona дала полезные советы: на что ориентироваться представительницам прекрасного пола, чтобы подобрать удачный гардероб, куда отдать вещи, которые без надобности лежат в шкафу, и как сдержать себя от импульсивных покупок.

Оля, один из главных трендов сегодня – осознанное потребление. Придерживаетесь ли Вы этого тренда в одежде, в жизни, и каким образом?

Было бы неправдой сказать, что я осознанный потребитель. Скорее, я на пути к этому. Но я стараюсь, что уже плюс. Начнем с одежды – карантин дал всем нам чудесный шанс наконец навести порядок в своем гардеробе. И я также им воспользовалась. Скажу честно – работы было немного, поскольку у меня есть полезная привычка разбирать гардероб, по крайней мере, раз в три-четыре месяца. Я безжалостно откладываю вещи, которыми пользовалась на протяжении длительного времени, которые стали большими или маленькими, или не подходят по другим причинам. Далее продумываю образы из вещей, которые остались – так легче сориентироваться, что надо докупить, чтобы в приступе шопоголизма не нагрести лишнего. Если говорить об осознанном потреблении в других сферах жизни, то все не так сложно – берите с собой корзины или специальные шоперы, когда идете на рынок или в супермаркет, чтобы не множить использованные пакеты. Старайтесь покупать меньше в пластике. Приучите себя сортировать мусор – хотя бы на бумагу, стекло и пластик. Это базовые навыки, которые уже почти встроенные в мою жизнь. Хотя я не без греха, конечно. Когда забываю шопер, приходится брать пакет.

Телеведущая Ольга Грицык Пресс-служба

Сколько вещей достаточно иметь современной женщине в гардеробе, чтобы комфортно и стильно чувствовать себя в обществе?

Это сложный вопрос. Кто-то обходится десятком, кто-то несколькими, а кому-то мало и сотни. Мне кажется, здесь важно определиться с функциональностью гардероба – каких вещей требует ваша работа, что вы носите дома и на отдыхе, и таким образом сформировать оптимальную базу. Хотя в этом вопросе – я за помощь профессионалов. Есть возможность – пригласите стилиста. Он поможет составить луки и сэкономить на спонтанных покупках. Если такой возможности нет, хорошие подсказки всегда можно найти в профильных блогеров. Найдите того, кто вам близок и воспользуйтесь его советами.

Храните ли вы в своем гардеробе одежду, которая вышла из моды, но имеют хороший вид? Если нет, то где деваете? Отдаете ли ненужную одежду на благотворительность?

Я приучаю себя легко прощаться с вещами. Отдаю тем, кому они подходят, кто не имеет возможности купить, или просто оставляю в ящике благотворительности. Он установлен прямо в нашем жилом комплексе и это очень удобно. Думаю, такие контейнеры должны быть возле каждого дома. У всех есть что отдать, но часто люди не знают куда и кому, или просто лень везти далеко. А так – и тебе свободное место и кому-то польза.

Телеведущая Ольга Грицык Пресс-служба

Есть ли в вашем гардеробе вещи «eco-friendly»?

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Мой гардероб стремительно к этому стремится. Я давно отказалась от меха и кожаных курток, но у меня все еще есть кожаные сумки и обувь – не потому, что это принципиально, просто не всегда легко найти достойную альтернативу.

Посоветуйте женщинам, как удержаться от импульсивных покупок во время шопинга.

Перестать использовать шопинг, как инструмент для поднятия настроения. Понимаю, что звучит жестоко, но это позволит избежать покупок из серии – «вещь красивая, но абсолютно не нужна». И еще раз напомню о привычке делать ревизию в гардеробе и формировать готовые образы. Перемеряйте все и сохраните фото в телефоне. Во-первых, вы сэкономите много энергии и времени на размышления – что сегодня надеть. Во-вторых, четко поймете – чего конкретно вам не хватает.

Напомним, ранее Джессика Симпсон ошеломила Сеть похудением.

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