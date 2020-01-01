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Сегодня, 29 июля, свой День рождения празднует известный ведущий утренних выпусков новостей «Сегодня» на канале «Украина», любимец миллионов украинских зрителей – Виталий Школьный. По этому случаю Ivona пообщалась с именинником и расспросила его о том, как телеведущий будет отмечать День рождения и о каких подарках мечтает, почему Виталий Школьный не спешит создавать семью, и какие у него планы на будущее.

Виталий, празднуешь ли ты свои дни рождения? Если да, то как обычно проходят эти праздники? Будешь ли праздновать в этом году?

В классическом формате застолья, тостов и широких блюд со вкусностями — не праздную. Уже не припомню, когда в последний раз был таков сабантуй. В 20 лет решил каждый новый год рождения отмечать в путешествиях, вот до нынешнего года традиции не изменял. Какова логика? Даже если год выдается не из лучших, приходилось бороться с трудностями и денег особо нет, - перелет вдохновит. Ярчайшим путешествием встретил тридцатилетие. Отправился с подругой в Бангкок, где на нас напала стая обезьян с большими задницами, мы обгорели до цвета варенного рака и наслушались отменной азиатской брани от водителей такси. 2020-ый станет, к сожалению, исключением из-за коронавируса. 33-летие проведу на работе.

Какой подарок хотел бы получить?

Ежегодно призываю дарить эмоции или отправляться в аэропорт открывать новые места. Коронавирус настолько коварен, что внес поправки даже в этот глубоко личный праздник. В 2020 с удовольствием принимаю подарки, связанные со спортом и здоровьем, уже всех предупредил: от фильтров для воды до фитнес-полезностей и браслетов. Пора избавляться от последствий эпидемии во всех смыслах.

Телеведущий Виталий Школьный празднует день рождения Пресс-служба

Сейчас крайне неловко об этом говорить, но в кадре впервые появился в 21 год. На одном из нишевых бизнес-каналов начал вести новости и занимался деловой журналистикой на протяжении следующей пятилетки. Двадцать один — крайне юный возраст для этого дела по целому ряду причин: от отсутствия опыта до образования. Учеба на стационаре и работа вытягивают жизненные силы. Почему так произошло? В середине нулевых в Украине активно развивалось кабельное, спутниковое, нишевое телевидение, каждый год появлялись десятки новых телеканалов и медиаменеджерам приходилось утолять кадровый голод «молодняком».

В августе будет девять полных лет, как являюсь частью команды телеканала Украина, то есть работаю в редакции СегодняUA с первого дня запуска утренних новостей. Мой секрет успеха неизменный — любить свою работу и трудиться бок-о-бок с действительно талантливыми людьми. Просыпаюсь на эфир в 3:30 утра и отправляюсь, как на праздник, несмотря на то, что за окном ночь, может быть метель, проливной дождь, или стоять изнурительная летняя жара. Любить свое дело — ежедневно становиться лучше.

Какие твои главные жизненные приоритеты?

Карьера и развитие ныне в приоритете. За последний год в разы увеличил потребление профессионального контента: еще больше смотрю, слушаю и читаю о медиа и новых подходах к созданию и распространению информации. Карантин вернул в обойму привычек художественную литературу. К 35-ти намерен одолеть титульные труды нобелевских лауреатов по литературе. Летом нахожу общий язык с Жан-Полем Сартром. Крайне не согласен с его взглядами на устройство общества, и тем более с надменным отношением к геноциду украинцев в 32-33-м, но слог Сартра и стиль действительно вкусны. Осенью планирую вернуться к изучению французского, а то стыдно говорить с таким количеством ошибок и просторечий.

Телеведущий Виталий Школьный празднует день рождения Пресс-служба

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Счастье в гармонии с окружающим миром. Как можно печалиться, когда удается найти общий язык с родными и людьми из вне? Уже семь лет у меня два кота, туча работы, прекрасные родные и много стран в багаже. Говоря предметно и определяя счастье вещами и событиями, так это, бесспорно, путешествия. Самолеты, небо и много новых, совсем отличительных от нашего общества людей, немного лучше и счастливее способны сделать даже убежденных пессимистов.

Почему не спешишь создавать семью? Родители, наверное, уже заждались внуков?

Развитие и труд пока в фаворе. Сначала стоит достигнуть задуманного в этом и переходить к следующему этапу. Родители ныне заняты крохой-внучкой, как отточат навыки и умения, дадут отмашку, как понадобится уровень повыше и малышей побольше.

В скольких странах мира ты побывал?

У меня три загранпаспорта, в двух действующих уже дефицит свободных страниц. Пока в моем списке 37 стран, на 2020-ый в планах были еще три новых, но существенные изменения внесла пандемия. Пришлось на неопределенное время перенести путешествие в США и Южную Америку. Полгода провести в Киеве — крайне печально, ведь в среднем за год путешествую до 10 раз. Простыми словами, все деньги — на перелеты и открытие мира.

Телеведущий Виталий Школьный празднует день рождения Пресс-служба

Вторую половину года — объявил периодом больших географических открытий внутри родной страны. Наша команда новостей «Сегодня» подготовила и до сих пор работает над целой вереницей материалов об уникальных уголках Украины. Ежедневно в эфире телеканалов Украина и Украина24 выходят сюжеты о внутреннем туризме. Корреспонденты «Сегодня» в этом году меня просто потрясли — хочется отправится повсюду и сейчас. В августе буду путешествовать набегами, в выходные и главным образом на юг и юго-запад. Активно изучаю яркие уголки в районе Дуная и Николаевской области. Маршрут или маршруты планирую расписать уже на днях.

Какие планы ставишь перед собой на будущее?

Планы на будущее у меня звучат практически анекдотически: стать лучше во всех смыслах. Как только пойму, что это безопасно, возвращаюсь ко спорту в зал. Параллельно с развитием физическим — литература. За время карантина перечитал все из домашней библиотеки и даже «труды» некоторых украинских политиков. В книжных интернет-магазинах уже составляю список.

Напомним, ранее Алла Костромичева призналась, что хочет изменить в своей внешности.

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