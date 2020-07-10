Джессика Симпсон ошеломила Сеть похудением

Актриса скинула 45 килограммов.

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Сегодня, 10 июля, Джессика Симпсон отмечает 40-летие. Накануне актриса и певица решила показать поклонникам вещи, которые она носила больше десяти лет назад. Пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

В гардеробе звезда нашла свои старые джинсы и с удивлением обнаружила, что смогла с легкостью их надеть. Симпсон призналась, что носила их когда ей было всего 26 лет.

Я хранила эти старые джинсы в шкафу в течение 14 лет, и я вовсе не преувеличиваю! В последние дни моих 30 я решила дать им еще один шанс. Привет, мои 40, очень приятно с вами познакомиться, - подписала фото Симпсон.

Напомним, что после рождения второго ребенка артистка весила более 100 кг, но затем сбросила целых 45 кг.

Ошеломленные поклонники поздравили Джессику с днем рождения и выразили свой восторг в комментариях:

“Вау, потрясающе выглядишь“

“Супер, но больше не худей! Ты прекрасна“

“Боже, какая ты стройная! Молодец“.

Недавно Джессика Симпсон призналась, что едва не умерла после пластики.

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