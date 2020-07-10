Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Джессика Симпсон ошеломила Сеть похудением

Комментариев: 0
Актриса скинула 45 килограммов.
Джессика Симпсон ошеломила Сеть похудением
Джессика Симпсон ошеломила Сеть похудением
ivona.bigmir)net

Читай также: Украинка Мила Кузнецова заявила, что имеет 15 размер груди

Сегодня, 10 июля, Джессика Симпсон отмечает 40-летие. Накануне актриса и певица решила показать поклонникам вещи, которые она носила больше десяти лет назад. Пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

В гардеробе звезда нашла свои старые джинсы и с удивлением обнаружила, что смогла с легкостью их надеть. Симпсон призналась, что носила их когда ей было всего 26 лет.

Я хранила эти старые джинсы в шкафу в течение 14 лет, и я вовсе не преувеличиваю! В последние дни моих 30 я решила дать им еще один шанс. Привет, мои 40, очень приятно с вами познакомиться, - подписала фото Симпсон.

Напомним, что после рождения второго ребенка артистка весила более 100 кг, но затем сбросила целых 45 кг.

Ошеломленные поклонники поздравили Джессику с днем рождения и выразили свой восторг в комментариях:

  • “Вау, потрясающе выглядишь“
  • “Супер, но больше не худей! Ты прекрасна“
  • “Боже, какая ты стройная! Молодец“.

Недавно Джессика Симпсон призналась, что едва не умерла после пластики.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Джессика Симпсон, актриса, похудение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь