Джессика Симпсон ошеломила Сеть похудением
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Сегодня, 10 июля, Джессика Симпсон отмечает 40-летие. Накануне актриса и певица решила показать поклонникам вещи, которые она носила больше десяти лет назад. Пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
В гардеробе звезда нашла свои старые джинсы и с удивлением обнаружила, что смогла с легкостью их надеть. Симпсон призналась, что носила их когда ей было всего 26 лет.
Я хранила эти старые джинсы в шкафу в течение 14 лет, и я вовсе не преувеличиваю! В последние дни моих 30 я решила дать им еще один шанс. Привет, мои 40, очень приятно с вами познакомиться, - подписала фото Симпсон.
Напомним, что после рождения второго ребенка артистка весила более 100 кг, но затем сбросила целых 45 кг.
Ошеломленные поклонники поздравили Джессику с днем рождения и выразили свой восторг в комментариях:
- “Вау, потрясающе выглядишь“
- “Супер, но больше не худей! Ты прекрасна“
- “Боже, какая ты стройная! Молодец“.
Недавно Джессика Симпсон призналась, что едва не умерла после пластики.
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