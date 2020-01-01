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Анна Гресь о женском лидерстве, поддержке и критике

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Эксклюзивное интервью с актрисой Анной Гресь
Эксклюзивное интервью с актрисой Анной Гресь
Пресс-служба

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Быть сильной женщиной сегодня – это возможность сочетать хрупкость, ухоженный внешний вид и возможность саму себя обеспечить. Именно так считает актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Анна Гресь.

Своим примером Аня показывает, как это: быть успешной актрисой, блогером, женой и мамой прекрасного малыша. Мы поговорили с ней о женской лидерстве, критике, хейтерах и женской поддержке.

Аня, тебе приходилось когда-то сталкиваться с несправедливой женской критикой?

К сожалению, да. Я не понимала в тот момент, что это говорят в девочках зависть и злость, а не желание мне помочь. Я какое-то время слушала своих «якобы подружек». Через время поняла, что они просто не очень счастливые люди, которые предпочитают винить всех вокруг в своих проблемах, вместо того, чтобы что-то делать. Мало того, что они сами ничего не делали, они ещё и меня хотели затянуть к себе. Когда я сообщила «подругам» о том, что решила пойти в модельную школу, так как у меня для этого были хорошие данные (рост и фигура), они начали меня унижать. Это было еще в медицинском колледже, в тот же день наша дружба прекратилась. Я рада, что это произошло тогда, а не позже.

Эксклюзивное интервью с актрисой Анной Гресь
Эксклюзивное интервью с актрисой Анной Гресь
Пресс-служба
Как ты считаешь, почему у нас есть культура критики, но практически нет культуры поддержки, похвалы среди женщин? С чем это может быть связано?

Возможно, это связано с тем, что у нас как-то генетически заложена борьба за мужчин. Ведь по статистике мужчин меньше, чем женщин. А каждая женщина хочет быть любимой и поэтому ей нужно быть лучшей. Она хочет самоутверждаться. Когда не получается быть такой, может пытаться внушить всем, что она самая-самая. А это делается как раз критикой в сторону успешных красивых женщин для того, чтобы они начали сомневаться в себе.

Что стоит изменить в образе мышления, чтобы перестать осуждать? А если критиковать, то только обоснованно?

Нужно мыслить позитивно и помнить, что мир, как зеркало. Он отражает все наши мысли бумерангом или кармой, можно называть, как хотите. Все, что мы посылаем в этот мир, нам и возвращается. Намного лучше посылать людям добро и любовь, чтобы это и возвращалось. У человека, на которого будут направлены позитивные эмоции, сразу улучшится настроение и взаимоотношения с вами. От этого все выигрывают. А от осуждения никто не выигрывает (кроме самооценки человека, который осуждает, и то – на короткое время).

А по поводу критики, считаю, что если и критиковать, то обоснованно. Критика уместна только, если человек сам спрашивает ваше мнение и готов его услышать. Для того, чтобы кого-то критиковать, надо самому состояться в этом деле и быть профессионалом.

Эксклюзивное интервью с актрисой Анной Гресь
Эксклюзивное интервью с актрисой Анной Гресь
Пресс-служба
Кто те женщины, которые всегда поддерживали и верили в тебя?

Мои лучшие подружки: Даша, Катя и Эля. Они всегда меня поддерживают и верят в меня. Мы с ними с университета вместе. Я им очень благодарна за то, что они вот такой ресурсный коллектив, который принимает меня в любом состоянии. Это, конечно же, моя мамочка. Она мной всегда очень гордиться и всегда мне об этом говорит. Она никогда мне ничего не запрещала и всегда поддерживала все мои начинания. Она мне не мешала, просто, как бы, шла рядом и была готова что-то подсказать, но не навязывала мне свое мнение и убеждения. Также это моя крёстная мама, которая тоже меня очень любит, поддерживает и восхищается.

Как ты реагируешь на критику? Есть ли люди, к замечаниям которых всегда прислушиваешься?

Адекватно воспринимаю критику от моих близких друзей, у которых сама спрашиваю совета. А они мне все доходчиво преподносят.

А что касается критики от незнакомых людей в комментариях в социальных сетях, то меня это даже веселит. Подобную критику я не прошу, она часто полностью состоит из негатива и ошибок. Если я чувствую какую-то зависть от недоброжелателей, тогда я сильно злюсь и не понимаю, за что мне такое. В последнее время стараюсь не обращать на это внимание. Пусть идут с добром, такие люди явно несчастны, мне их жаль.

Эксклюзивное интервью с актрисой Анной Гресь
Эксклюзивное интервью с актрисой Анной Гресь
Пресс-служба
С какими препятствиями ты сталкивалась на своем профессиональном пути? И как их преодолевала?

Если бы в детстве я не слышала, что в театральные институты нельзя поступить своими силами, а только по блату, я, как минимум, попробовала бы свои силы и поступила бы на актрису, а не на реабилитолога. Есть же талантливые ребята, которые поступают на бюджет. Возможно, у меня бы получилось также. Ещё одним препятствием является моя лень. Мы с ней до сих пор боремся.

У тебя есть женщины, которых ты можешь назвать своими кумирами? Кто они и за что они тебе нравятся?

Ярослава Гресь – это моя известная замечательная однофамилица. Она очень красивая и внешне, и внутренне. У нее большая счастливая семья, а также она делает много хороших дел.

Лера Бородина – она такая self-made woman! У нее красивые бизнесы, она большая молодец.

Маша Ефросинина – умная, интеллигентная женщина. Она успешная телеведущая, занимается благотворительностью, предпринимательством, ведет свой YouTube-канал, является послом ООН, шикарно выглядит и на все у нее хватает времени. Я этими женщинами восхищаюсь.

Эксклюзивное интервью с актрисой Анной Гресь
Эксклюзивное интервью с актрисой Анной Гресь
Пресс-служба
Как ты считаешь, кого сегодня можно назвать сильной женщиной?

Сильной женщиной можно назвать ту, которая совмещает в себе женственную хрупкость, ухоженный внешний вид и возможность саму себя обеспечить. Она – надежный партнер, хорошая мама, заботливая дочь, понимающая подруга. Она такая, как Шива: у нее много рук, она многозадачная и от этого такая сильная.

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Теги: Анна Гресь, интервью, эксклюзив
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Источник: IVONA)bigmir.net

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