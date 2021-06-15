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Внук королевы Елизаветы II развелся с женой-канадкой

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Сын принцессы Анны Питер Филлипс и его супруга Отэм Филлипс расстались после 12 лет брака.
Внук королевы Елизаветы II развелся с женой-канадкой
Внук королевы Елизаветы II развелся с женой-канадкой
Getty images

Старший внук британской королевы Елизаветы II, сын принцессы Анны Питер Филлипс и его жена Отэм Филлипс официально оформили развод спустя год и три месяца после объявления о расставании.

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В новом заявлении пресс-секретаря пары Джерарда Франклина сообщается, что бывшие супруги пришли соглашению в разделе имущества и других финансовых вопросов. И теперь их 12-летний брак официально расторгнут.

«Мистер Питер Филлипс и миссис Отэм Филлипс рады сообщить, что финансовые аспекты их развода урегулированы посредством соглашения, условия которого были одобрены и утверждены Высоким судом. Несмотря на то, что это печальный день для Питера и Отэм, они по-прежнему ставят благополучие своих замечательных дочерей Саванны и Айлы на первое место. Семья привыкает к новой главе их жизни», - говорится в заявлении.

Питер Филлипс и Отэм Филлипс в 2019 году
Питер Филлипс и Отэм Филлипс в 2019 году
Getty images

Елизавета II сильно расстроилась из-за развода старшего внука так, как у нее сложились очень близкие отношения с Отэм. О своем решении пара объявила королевской семьи еще два года назад.

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Отметим, что ранее в британских СМИ появилась информация, что инициатором разрыва стала Отэм. Таблоиды утверждают, что 43-летняя женщина не выдержала семейных проблем. Ходят слухи, что экс-жена Филлипса планирует вернуться на родину в Канаду с детьми.

Напомним, что Питер Филлипс и Отэм Келли познакомились в 200 3 году на Гран-при «Формулы-1» в Монреале. Их помолвка состоялась спустя четыре года. Венчание пары прошло 17 мая 2008 года в Виндзорском дворце.

Свадьба Питера Филлипса и Отэм Келли в 2008 году
Свадьба Питера Филлипса и Отэм Келли в 2008 году
Getty images

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Теги: Питер Филлипс, королевская семья, разводы звезд, Елизавета II
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.06.2021, 17:44
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гость
гость (аноним) 15.06.2021, 10:57 - Как каких?! Жить с не любимым человеком и делать то что тебе скажут. Вы что думаете, там всё так просто и легко? Могу вас огорчить. Там не всё так гладко как кажется на первый взгляд.
гость  (аноним)  15.06.2021, 17:37
Оценка:  0
гость
Когда внук Гарри бросит свою негритянку?
гость  (аноним)  15.06.2021, 10:57
Оценка:  0
гость
Каких семейных проблем она не выдержала? Соблюдать дворцовый этикет или лобстеров ж.рать каждый день?
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