Внук королевы Елизаветы II развелся с женой-канадкой

Сын принцессы Анны Питер Филлипс и его супруга Отэм Филлипс расстались после 12 лет брака.

Старший внук британской королевы Елизаветы II, сын принцессы Анны Питер Филлипс и его жена Отэм Филлипс официально оформили развод спустя год и три месяца после объявления о расставании.

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В новом заявлении пресс-секретаря пары Джерарда Франклина сообщается, что бывшие супруги пришли соглашению в разделе имущества и других финансовых вопросов. И теперь их 12-летний брак официально расторгнут.

«Мистер Питер Филлипс и миссис Отэм Филлипс рады сообщить, что финансовые аспекты их развода урегулированы посредством соглашения, условия которого были одобрены и утверждены Высоким судом. Несмотря на то, что это печальный день для Питера и Отэм, они по-прежнему ставят благополучие своих замечательных дочерей Саванны и Айлы на первое место. Семья привыкает к новой главе их жизни», - говорится в заявлении.

Питер Филлипс и Отэм Филлипс в 2019 году Getty images

Елизавета II сильно расстроилась из-за развода старшего внука так, как у нее сложились очень близкие отношения с Отэм. О своем решении пара объявила королевской семьи еще два года назад.

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Отметим, что ранее в британских СМИ появилась информация, что инициатором разрыва стала Отэм. Таблоиды утверждают, что 43-летняя женщина не выдержала семейных проблем. Ходят слухи, что экс-жена Филлипса планирует вернуться на родину в Канаду с детьми.

Напомним, что Питер Филлипс и Отэм Келли познакомились в 200 3 году на Гран-при «Формулы-1» в Монреале. Их помолвка состоялась спустя четыре года. Венчание пары прошло 17 мая 2008 года в Виндзорском дворце.

Свадьба Питера Филлипса и Отэм Келли в 2008 году Getty images

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