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Букингемский дворец рассекретил, как Елизавета II отметит платиновый юбилей

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Королевский двор обнародовал план мероприятий на 70-летие со дня коронации Елизаветы II.
Букингемский дворец рассекретил, как Елизавета II отметит платиновый юбилей
Букингемский дворец рассекретил, как Елизавета II отметит платиновый юбилей
Getty images

Стало известно, какие мероприятие готовит Букингемский дворец к платиновому юбилею плавления Елизаветы II. На официальной странице королевской семьи в Инстаграм сообщается, что празднование 70-летия со дня коронации нынешнего монарха состоится с 2 по 5 июня 2022 года.

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В честь этого знаменного события в британской истории пройдет традиционный военный парад Trooping the Colour, зажжение огней на маяках и служба в соборе Святого Павла в Лондоне.

Кроме того, на юбилей правление королевы запланировали живой концерт «Платиновая вечеринка во Дворце», большой юбилейный обед и театрализованное представление «Платиновый юбилей».

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Теги: Елизавета II, королевская семья
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Источник: ivonа bigmir)net

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