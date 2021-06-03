Букингемский дворец рассекретил, как Елизавета II отметит платиновый юбилей

Королевский двор обнародовал план мероприятий на 70-летие со дня коронации Елизаветы II.

Стало известно, какие мероприятие готовит Букингемский дворец к платиновому юбилею плавления Елизаветы II. На официальной странице королевской семьи в Инстаграм сообщается, что празднование 70-летия со дня коронации нынешнего монарха состоится с 2 по 5 июня 2022 года.

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В честь этого знаменного события в британской истории пройдет традиционный военный парад Trooping the Colour, зажжение огней на маяках и служба в соборе Святого Павла в Лондоне.

Кроме того, на юбилей правление королевы запланировали живой концерт «Платиновая вечеринка во Дворце», большой юбилейный обед и театрализованное представление «Платиновый юбилей».

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