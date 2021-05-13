В честь кого назовут дочь Меган Маркл и принц Гарри: Прогнозы букмекеров

Второй ребенок герцогов Сассекских может быть назван в честь родственника из королевской семьи.

Летом 2021 года внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри во второй раз станет отцом. Его супруга, бывшая актриса Меган Маркл беременна девочкой. Как только будущие родители объявили пол второго ребенка во время скандального интервью Опре Уинфри, букмекеры сразу же принялись принимать ставки на имя малышки.

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Так, на сайте Ladbrokes лидирует имя Филиппа. Поклонники Меган и Гарри уверены, что супруги захотят назвать дочь в честь покойного принца Филиппа, который не дожил два месяца до 100-летия. На втором месте – Диана. Пользователи Сети предполагают, что малышка может получить имя в честь своей знаменитой бабушки, «Королевы сердец» принцессы Дианы. В тройку также входит имя Елизавета в честь бабушки принца Гарри и прабабушки его будущей дочери. Среди других вариантов называют имена Аллегра (так принцесса Диана мечтала назвать свою дочь), Александрия, Грейс, Эмма, Роуз, Алиса и Виктория.

Отметим, что две кузины принца Гарри, которые стали мамами в этом году, дали своим новорожденным сыновьям имя Филипп. Так, полное имя первенца принцессы Евгении – Огаст Филипп Хоук. А Зара Тиндолл назвала третьего ребенка Лукасом Филиппом.

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