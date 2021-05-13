Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В честь кого назовут дочь Меган Маркл и принц Гарри: Прогнозы букмекеров

Комментариев: 4
Второй ребенок герцогов Сассекских может быть назван в честь родственника из королевской семьи.
В честь кого назовут дочь Меган Маркл и принц Гарри: Прогнозы букмекеров
В честь кого назовут дочь Меган Маркл и принц Гарри: Прогнозы букмекеров
Getty images

Летом 2021 года внук британской королевы Елизаветы II, принц Гарри во второй раз станет отцом. Его супруга, бывшая актриса Меган Маркл беременна девочкой. Как только будущие родители объявили пол второго ребенка во время скандального интервью Опре Уинфри, букмекеры сразу же принялись принимать ставки на имя малышки.

Читай также: Меган Маркл впервые выступила с речью после скандального интервью

Так, на сайте Ladbrokes лидирует имя Филиппа. Поклонники Меган и Гарри уверены, что супруги захотят назвать дочь в честь покойного принца Филиппа, который не дожил два месяца до 100-летия. На втором месте – Диана. Пользователи Сети предполагают, что малышка может получить имя в честь своей знаменитой бабушки, «Королевы сердец» принцессы Дианы. В тройку также входит имя Елизавета в честь бабушки принца Гарри и прабабушки его будущей дочери. Среди других вариантов называют имена Аллегра (так принцесса Диана мечтала назвать свою дочь), Александрия, Грейс, Эмма, Роуз, Алиса и Виктория.

Отметим, что две кузины принца Гарри, которые стали мамами в этом году, дали своим новорожденным сыновьям имя Филипп. Так, полное имя первенца принцессы Евгении – Огаст Филипп Хоук. А Зара Тиндолл назвала третьего ребенка Лукасом Филиппом.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Меган Маркл, принц Гарри, дети звезд, букмекеры, прогнозы букмекеров, герцог и герцогиня Сассекские, королевская семья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  13.05.2021, 21:09
Оценка:  0
pусский
Да здравствует Путин!
Наст. русский  (аноним)  13.05.2021, 20:08
Оценка:  0
Наст. русский
А я бы назвал свою дочку Вовой!
pусский  (аноним)  13.05.2021, 16:52
Оценка:  0
pусский
Назовут Опрой или Флойдианой, в сраной Америке сейчас модно прогибаться под чёрных.
ЛОсуЛАка!  (аноним)  13.05.2021, 00:13
Оценка:  0
ЛОсуЛАка!
Назовите ее Люськой, в честь бабы Лолы Жбановой!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь